拜登編1.5兆元預算 教育增41% 軍費僅多1.6%

拜登總統(右二)9日公布任內第一個年度預算草案，大幅增加教育、健保、住房及環保等項目的經費。圖為他當天和財政部長葉倫(右起)、副總統賀錦麗、白宮經濟顧問狄斯出席每周例行的經濟簡報。(美聯社)

拜登 總統9日首次公布下個會計年度預算 草案，總規模達1兆5000億元，在教育、健保、住房及環保等經費增幅可觀，另為國稅局增加預算12億元，俾加強稅務執法；共和黨對此立即批評拜登國防及國安開支不足，一味加錢給內政。

美聯社9日報導，應白宮預算辦公室之請，部會營運預算增加8.4%，顯示拜登施政側重項目；同一時間，國會也在衡量自己下個會計年度的開支計畫，2011年法律效力已屆期，國會開支解除上限，民主黨想展現更大施政抱負。

拜登與其經濟團隊於橢圓形辦公室集會前表示，盼望2022預算草案能不分黨派獲得支持；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登繼承的國家現況，受苦於2011年法案，毛病在長期投資 不足，總統的焦點放在扭轉此一趨勢，重新投資於國力基礎。

最有爭執的是「權衡性開支」(discretionary spending)，攸關國防、內閣內政部門、外交政策及國土安全的經費，占聯邦預算約三分之一；預算其他部分則是所謂的法定施政，為既定開支，最主要是社會安全、聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)及聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)。

預算草案給國防部的軍費增幅為1.6%，遠少於內政經費；國土安全部經費基本上沒變，反映出民主黨進步派反對多花錢在移民執法上。

參院共和黨很快就出聲批評國防經費增幅太少；少數黨領袖麥康諾等人發表聯合聲明指出，國家承受不起國會疏於憲法責任，沒能提供正常的國防；為了保持美國強大，必須平衡內政及國防開支。

拜登政府認為2011年以來十年間，投資於公共服務嚴重不足，現在應予改變；與國防無關的權衡性開支編列7690億元，相形國家整體經濟這30年來的平均值，約略相等。

拜登打算大幅增加教育部經費到1028億元，增幅為40.8%；衛生福利部經費增幅23.1%，到1337億元，另有額外經費撥給聯邦疾病防治中心(CDC)，用在打擊鴉片類製劑上癮，投資65億元來成立生物醫學研究機構，以肆應癌症、糖尿病、阿茲海默症等疾病。