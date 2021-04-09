川普起手式 背書阿拉巴馬州布魯克斯角逐參議員

阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯角逐參議員，獲前總統川普支持。(美聯社)

面對2022年國會期中選舉布局，前總統川普 亮出起手式，為阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)換跑道角逐參議員 背書，希望保住共和黨 阿拉巴馬州聯邦參議員薛爾比(Richard Shelby)退休後的席次。

布魯克斯來自共和黨內最極端的保守派，去年靠著高聲呼應川普「選舉結果遭竊」的陰謀論，知名度頓時升高，成為幫忙川普辯護最力的挺川大將之一。

川普此舉對於參院共和黨團高層帶來尷尬，必須決定是否阻止黨內強硬保守派勢力崛起，或者透過支持布魯克斯角逐參議員，表明效忠川普式民粹主義。近幾年來，某些黨內人士批評，共和黨如今已經變成「川普黨」。

川普7日透過挺川派「拯救美國」(Save America)超級政治行動委員會發表聲明指出，很少有共和黨員像布魯克斯一樣，擁有高度勇氣，不畏挑戰。

川普在聲明中說，布魯克斯是「很棒的保守派共和黨領袖，無論如何都會守護美國第一的信念，不管假新聞媒體、虛有其表的共和黨員(Republic In Name Only，RINOs)或社會主義派民主黨員在他的路途設下多少障礙」。

2020年大選當中，布魯克斯在眾院共和黨內領軍，挑戰多州投票結果，今年1月6日華府「拯救美國」集會上，布魯克斯也是演講人之一，集會之後緊接著便發生挺川群眾衝進國會山莊的暴力事件。

布魯克斯7日更新競選網站網頁及社群網站專頁標誌，加住了「川普背書」字樣。

在7日的臉書專頁發文中，布魯克斯寫道，獲得川普強力推薦，深以為榮，愧不敢當。他寫道：「希望所有美國人民都能贊同我們的美國第一理念，響應川普總統的呼籲加入我們團隊的請求。」

川普之前已經為三位共和黨籍參議員在2022年期中選舉尋求連任背書，包括阿肯色州聯邦參議員布瑟曼(John Boozman)、堪薩斯州聯邦參議員莫朗(Jerry Moran)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)，布魯克斯是第一位獲得川普背書的非現任參選者。