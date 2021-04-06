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系統錯誤？挺川普眾議員推特帳戶 3周被停用2次

記者張聲肇／綜合報導
(美聯社)
(美聯社)

喬治亞州聯邦眾議員瑪喬瑞．格林(Marjorie Taylor Greene)的推特帳戶4日一度遭停用，推特事後稱是自己的「自動化系統」出錯。這是格林在三周內第二次遭推特「錯誤處分」。

格林曾公開宣揚對民主黨人施暴，也曾是「匿名者Q」陰謀論的同路人，對九一一恐怖攻擊事件持陰謀論觀點。

4日她被禁推文，發生在她推文對復活節和墮胎問題表示意見之後。

總部在舊金山的推特公司說，「我們綜合運用科技和人力，來執行推特的平台政策，就本案而言，那是我們的自動化系統錯誤地對被指涉的帳戶作出執行政策的動作。」此一錯誤，為時數小時。

上個月，格林的帳戶也曾被錯誤地停用12小時。

格林不接受推特的解釋。她被解禁後推文說，昨天「我推文表示『他復活了，』就再度把我停權。每個人都知道，這根本不是系統錯誤的問題，那根本就是謊言。」

格林的推特帳戶有40萬人追隨，她說那些引發爭議的言論都是她當選前寫的，她已不再支持「匿名者Q」這個極右派團體。

她在推特帳戶的自我介紹是：100%支持生命(反墮胎)，贊成擁槍權，支持川普「讓美國再度偉大」。

格林的帳號被停用時，正在佛州度假，她說，「我一點都不懷念推特上的恨意。我很期待川普總統的社群平台」。

喬治亞州聯邦眾議員瑪喬瑞．格林的推特帳戶4日一度遭停用，推特事後稱是「自動化系統...
喬治亞州聯邦眾議員瑪喬瑞．格林的推特帳戶4日一度遭停用，推特事後稱是「自動化系統」出錯。(美聯社)

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