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遭左右派夾擊 賀錦麗接手移民難題 禍福相倚

編譯潘勛／綜合4日電
副總統賀錦麗目前負責與墨西哥、中美洲北三角國家協商，處理美墨邊界移民潮難題。(美聯社)
副總統賀錦麗目前負責與墨西哥、中美洲北三角國家協商，處理美墨邊界移民潮難題。(美聯社)

拜登總統委託，副總統賀錦麗目前負責與墨西哥、中美洲北三角國家(Northern Triangle)打交道，處理邊界移民潮難題，但她發現自己不僅要面對右派的責難，連左派不滿拜登處理兒童移民的人都苛責連連，對有志總統大位的她可謂格外凶險。

民主黨策士佩恩(Joel Payne)表示，賀錦麗承擔起移民任務，對她可謂禍福相倚，尤其從她的政治分量來看，全國有偌大地區對她還感陌生，則更是如此。

「國會山莊報」(The Hill)3日報導，佩恩認為，移民問題在民主黨內分量之重，遠超外界所想；由歷史可知，前總統歐巴馬想解決移民課題，在黨內都難以施展，其移民政策千瘡百孔，遺留至今，很多移民社運人士依然耿耿於懷。

賀錦麗的密友表示，處理移民問題可不是什麼好差事，任務很重，且沒那麼容易。

移民兒童大增，擠住在邊界機構，讓白宮飽受日益沉重的壓力；拜登總統3月底責成賀錦麗與墨西哥及中美洲北三角國家的瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多合作，杜絕移民潮向北移來美國邊境的動機。

賀錦麗扮演的角色，的確讓她有機會展現能力，處理好困難又急迫的問題，不計政治風險。有些移民權益倡議人士殷盼賀錦麗能貫徹聯邦參議員時代的觀點，包括移民入美遭到羈押，其權益要經過正當程序保護。

前共和黨全國代表大會通訊部主任海耶(Doug Heye)形容，目前邊界移民問題是燙手山芋，不光對賀錦麗如此，對整個拜登政府皆然；除非拜登挑明自己不打算尋求連任，不然共和黨不會專挑賀錦麗當批評的箭垛。

但外界認為，即便拜登尋求連任，賀錦麗按理還有更長期的政治野心，若她真決定再次競選總統，目前移民任務處理的成果，對她就十分重要，因此她會著眼於政治前途，日復一日用心打點。

移民 賀錦麗 拜登

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