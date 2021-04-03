蓋茲捲桃色風暴…幾度討伐自己人 政壇上沒朋友

疑因涉及未成年女子性交易而遭聯邦調查局調查的蓋茲雖粉絲眾多，但在華府幾乎沒有朋友。圖為他單獨行經國會走廊。(美聯社)

共和黨 籍佛羅里達州聯邦眾議員 蓋茲(Matt Gaetz)多次說過，到華府擔任國會議員並不是來交朋友的。國家廣播公司(NBC)報導，這句話在新聞報導傳出蓋茲遭聯邦調查局(FBI)調查涉嫌與少女性交易之後，格外顯得諷刺，因為幾乎沒幾個人站出來幫忙辯護，也沒有人為蓋茲指稱遭到抹黑、勒索的說詞背書。

共和黨國會高層及意見領袖並沒有力挺蓋茲或以「假新聞」駁斥報導，而是選擇三緘其口，讓蓋茲獨自面對問題。

福斯新聞網名嘴卡爾森(Tucker Carlson)周二晚連線專訪蓋茲，蓋茲在訪問中說與外傳的17歲少女並無關係，卡爾森充滿懷疑的臉部表情，成為網友熱議話題。

訪問結束後，卡爾森說：「這是我所採訪過最奇怪的訪問之一；我不覺得許多疑點獲得澄清。」

蓋茲向來力挺川普 ，但川普到目前為止並未對於蓋茲捲入性交易風波發言。眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)周三在愛阿華州接受國家廣播公司訪問時說，到目前為止還沒能跟蓋茲取得聯繫，對此感「意外」。

麥卡錫也說，指控內容很嚴重。他說：「如果我們黨團成員遭到起訴，將遭到委員會除名。」麥卡錫表示，蓋茲說報導內容不實，但報紙報導則跟他的說法完全不一樣，「我們將會知道真相如何」。

幫忙蓋茲講話最多的同黨同僚為陰謀論團體「匿名者Q」支持者、喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)，還有俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)。喬登是摔跤教練出身，過去也曾被控忽視一名醫師對體育選手學生的不當性行為。

多位共和黨籍國會助理及共和黨選舉幕僚均透露，高調自稱來自保守派草根基層的蓋茲，在國會山莊其實朋友很少；蓋茲幾乎每天都在福斯新聞網曝光，高談闊論，被認為過度自大、愛出風頭。

國家廣播公司報導，蓋茲還多次公然砲口對內，抨擊多位共和黨同僚軟弱無能、背離保守派理念。自從蓋茲飛往懷俄明州討伐共和黨懷州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)為川普彈劾案投下贊成票之後，他與共和黨眾院黨團高層的關係便急轉直下。

一名川普競選團隊前任助理說，蓋茲有興趣的是在社群網站打知名度，而不是推動保守派關注議題。