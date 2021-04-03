佛州眾議員蓋茲涉買春 再遭爆「性交前會吃搖頭丸」

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茲遭聯邦調查局(FBI)調查涉嫌與少女性交易。(美聯社)

佛羅里達州共和黨 籍國會眾議員蓋茲(Matt Gaetz，佛羅里達州)涉嫌與未成年人發生性關係遭調查案似在擴大；紐約時報報導，司法部 正在了解蓋茲與一名遭控罪的佛州 政治人物案件與多名女性的關係；這些女性被召來提供性服務，且收取現金付款。

紐時稱取得簡訊與相關收據；報導引述三名消息人士透露，調查人員認為佛州沙米洛郡(Seminole County)前收稅員葛林柏(Joel Greenberg)先在多個網站上認識這些女性，這些網站專門用來連結想要約會換取禮物、大餐、旅遊或零用錢的人；葛林柏去年因聯邦性販運等罪名而被控罪。

這三名消息人士指出，葛林柏之後將這些女性引介給蓋茲，蓋茲則與這些女性發生性關係。

一名消息人士表示，其中一名與葛林柏和蓋茲發生關係的女性，同意再與佛州共和黨政壇的匿名者燕好；不過蓋茲否認為性付錢給她們。

多名消息人員告訴有線電視新聞網(CNN)，蓋茲在國會頗為人知的是，他曾拿與其發生性關係的多名女性裸體照片與影片向眾院同仁炫耀，其中一部影片是裸女搖呼拉圈；目前無跡象顯示，這些照片與司法部調查案件有關。

根據四名了解調查的人，司法部也調查蓋茲是否與一名17歲少女性交，以及該名女性是否收受任何有價物品；兩名人士透露，針對葛林柏的性販運控罪也涉及同一名未成年女性；當局也在調查是否有其他跟蓋茲和葛林柏有關的男性與這名17歲女子有性關係。

紐時從線上匯款程式Cash App和Apple Pay查看收據，發現蓋茲與葛林柏付款給其中一名女性，而且葛林柏還付款給第二名女性；多名消息來源顯示，這些女性告訴友人自己靠跟蓋茲與葛林柏性交賺錢。

根據紐時看到的訊息和訪問，在2019年和2020年會晤時，蓋茲與葛林柏多次指示女性到多個地點會面，通常是佛州飯店，他們也會告訴女性自己會支付多少錢。

一名消息人士說，這兩人也會用現金支付，有時則從飯店的ATM領錢；兩人透露，蓋茲等男女性交前會吃搖頭丸。

兩名消息人士指出，蓋茲有幾次要這些女性幫忙找有意跟他或他朋友性交的其他女性；一人表示，蓋茲還跟這些女性說，萬一有人問起他們的關係，就說蓋茲是在約會時付了飯店和晚餐錢。

聯邦調查局(FBI)調查多名當事女性，包括最近在1月會晤的女性，以了解這些女性與蓋茲和其友人的互動細節與關係。

目前蓋茲未被控罪，蓋茲是否涉及刑事範疇仍不清楚；蓋茲辦公室1日晚發布聲明表示，「蓋茲從未付錢性交。」

葛林柏的律師和司法部發言人拒絕評論。