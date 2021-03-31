凝聚川粉 川普夫婦成立新網站45office.com

前總統川普29日偕夫人梅蘭妮亞宣布成立45office.com新網站。(取自川普網站)

前總統川普 29日偕夫人梅蘭妮亞宣布成立新網站，用以協助大批支持者保持聯繫，並讓川粉可透過此網站申請個別問候或參加活動。

另外，川普日前曾被問到可能的共和黨 未來的領袖人選，他迅速點名佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)和德州聯邦參議員克魯茲 (Ted cruz)，獨缺副手潘斯(Mike Pence)。不過，潘斯目前已經穩步重返公眾生活，放眼角逐2024年白宮大位。

政治新聞網站Axios報導，「45office.com」網站是川普致力重塑數位存在感的舉措之一；川普此前酷愛社群媒體推特(Twitter)但他的帳號「@realDonaldTrump」因涉及1月6日國會暴亂，違反推特規則，遭無限期停用。

該網站說明，川普辦公室「致力維護川普政府的功績」，並「推動美國優先議程」。

另據美聯社報導，潘斯也為重返2024年共和黨初選付出努力，他加入保守派組織，撰寫專欄，四處演講並推行聚焦鼓吹川普政府成就的倡議團體。

不過，川普3月稍早接受播客(podcast)節目訪問時，未將潘斯列為考量的繼任人選，凸顯潘斯重返白宮的挑戰重重。

潘斯以中間效忠川普著稱，卻在1月履行憲法義務，輔助政權和平移轉給現任總統拜登後，被許多共和黨視為背叛川普，也惹川普不爽。

然而，為了在共和黨2024年初選中嶄露頭角，潘斯或許能把握他在川普政權末期的功用；不少人認為，在國會暴亂後，得以達成詭譎平衡者，非潘思莫屬。

「任何人在支持克魯茲後還能成為川普的副手提名人，不該被遺落」；潘斯2016年曾支持克魯茲角逐總統，曾在克魯茲競選團隊中工作的共和黨策士艾莉絲‧史都華(Alice Stewart)說：「他吹毛求疵，但往往能夠穿針引線。」

潘斯的副手撇清他放眼總統提名的說法，堅稱他注重家庭和下一屆的期中選舉，盼共和黨能奪回國會至少一院的掌控權。