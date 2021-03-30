揭川普政府抗疫內幕 柏克斯：所有醫生都收過死亡威脅

川普政府任內的六名公衛高官接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問，揭露過去一年來對抗新冠肺炎的重重挑戰，包括當時的白宮防疫協調員柏克斯。(Getty Images)

「有線電視新聞網」(CNN)訪問川普 政府任內的白宮防疫協調員柏克斯(Deborah Birx)、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)等六名公衛高官，探討政府過去一年來對抗新冠肺炎的重重挑戰，包括死亡威脅和平行數據等。訪談預告一出，前總統川普痛斥兩人試圖改寫歷史以掩飾過失。

CNN分別與六人會談，除了柏克斯和佛奇外，還有衛生部前助理部長吉羅爾(Brett Giroir)和凱德雷(Robert Kadlec)、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長韓恩(Stephen Hahn)，以及聯邦疾病防治中心(CDC)前主任芮斐德(Robert Redfield)。

CNN首席醫療記者古普塔(Sanjay Gupta)在特別報導節目「新冠戰爭：疫情 醫師說分明」(COVID WAR: The Pandemic Doctors Speak Out)」中，分別與前述專家探討在川普白宮內對抗疫情的內幕、當局措手不及、各層面的分歧，乃至生命威脅。

古普塔率先訪問柏克斯與佛奇，節目內容預告曝光後，川普痛批兩人「自吹自擂，試圖重新創造歷史以掩飾他們糟糕的直覺和錯誤的建議。

川普還說，佛奇不尊重柏克斯，甚至曾要求「不要和她在同一個空間」；川普並譴責佛奇將疫苗的功勞全攬在身上，指控柏克斯支持封城避疫「毀了無數孩子的生活」。

柏克斯表示，許多白宮醫師早就看到嚴重的疫情威脅將至，但部分川普政府官員認為新冠病毒「並非大問題」。

柏克斯表示，白宮內部分歧顯見，包括是否在例行新冠肺炎記者會上戴口罩，川普顯然不希望與會者戴口罩，因此所有閣員和部分軍官都摘下口罩，「只有我和佛奇堅持戴著」。

隨著疫情演進，川普開始公布「太多平行數據」，強調經濟優於疫情。柏克斯表示，她與各國領袖會談發現，許多官員誤會疫情對社區的衝擊，但若能找到資訊和數據的共通點，決策者大多會改變政策。

柏克斯自述面臨公開病毒威脅和川普關切的「困難」局面，川普甚至在關切電話中惡言相向。古普塔問柏克斯是否遭受威脅，她形容那是「非常不舒服的對話」。

疫情肆虐美國一年多來，分歧顯見。佛奇認為，分歧愈來愈嚴重；柏克斯則說，所有醫生都收過死亡威脅或面臨性別歧視等。韓恩則認為，分歧加深不信任，國人需要共同克服。