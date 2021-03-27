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駐越南大使康達 獲提名亞太助卿

記者張文馨／華盛頓報導
白宮宣布駐越南大使康達出任國務院亞太助卿。(Getty Images)
白宮宣布駐越南大使康達出任國務院亞太助卿。(Getty Images)

白宮26日宣布，將提名越南大使康達(Daniel Kritenbrink)出任國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿；康達1994年出任外交官，曾派駐科威特、札幌，兩度派駐北京與東京，也曾任國務院北韓事務資深顧問；前總統歐巴馬訪中國時，康達就是隨行官員。

根據白宮介紹，康達是資深外交官，自2017年起擔任駐越南大使，歷任白宮國家安全會議的亞洲事務資深主任、駐中國大使館副館長以及駐東京政治軍事外交官。

在前總統歐巴馬任內，康達曾以國安會亞洲事務資深主任，隨行總統訪問中國。

康達自1994年起擔任外交官，亞洲資歷豐富，駐地包括日本、中國與越南，也曾任國務院中國與蒙古事務處處長，以及負責北韓政策的資深顧問。

歐巴馬2015年提名康達為國安會亞洲事務資深主任；前總統川普2017年7月提名康達出任駐越南大使。

如今康達被提名出任亞太助卿，此一人事案須經過參議院同意後生效。

在任職國安會時期，南海仲裁結果出爐影響區域穩定，康達曾說，華府無意煽動緊張，作為介入區域的藉口，也不會對南海水路視而不見，以換取其他地方的合作；他也力挺歐巴馬加入跨太平洋夥伴協定(TPP)，稱這對美國經濟、勞工和企業都是巨大市場；不過，前總統川普就任後不久，就宣布退出TPP。

在中國地緣影響力不斷增加的同時，越南和美國的關係越來越近，康達擔任駐越南大使，就在美越合作第一線，時任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)去年訪問亞洲時也訪問越南，大談中國對區域造成的挑戰。

康達擔任駐越南大使期間，美國航空母艦卡爾文森號(USS Carl Vinson)創下越戰結束以來的新紀錄，首度停靠越南峴港。

越南 中國 提名

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