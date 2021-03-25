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兩亞裔聯邦參議員 促內閣多元化 白宮允諾亞裔優先

編譯郭宣含林梅婕／綜合報導
白宮承諾會更努力提高亞太裔在政府的代表人數後，亞裔聯邦參議員譚美23日表示，她要收回先前說要在參院反對拜登政府提名人的說法。(美聯社)
白宮承諾會更努力提高亞太裔在政府的代表人數後，亞裔聯邦參議員譚美23日表示，她要收回先前說要在參院反對拜登政府提名人的說法。(美聯社)

近日針對亞裔的攻擊事件頻傳，民主黨籍的兩位亞裔聯邦參議員出面捍衛亞裔權益，要求拜登政府的多元化內閣應提名亞裔人選，否則不予支持；對此白宮23日回應，承諾未來將提名亞太裔人選入閣，確保該族群在內閣中有更多聲量；兩位參議員在事後則撤回先前說要反對拜登政府提名人的說法。

根據廣播公司新聞網(NBC)取得的聲明，亞裔聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth，伊利諾州)透過發言人表示，她「感謝拜登政府保證盡力做出更多努力來提高亞太裔的音量」，且不會「阻擋拜登總統提名任何符合資格的人選，那就是亞太裔族群」。

民主黨籍聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono，夏威夷州)曾表示，他們投票時會反對「非多元化」的提名人，除非白宮能提出擴大亞太裔在政府代表的計畫。

此前白宮本提名倪拉．譚頓(Neera Tanden)擔任白宮預算管理局(OMB)局長，但她評估沒有通過確認的勝算之後，便退出提名。

譚美23日稍早表示：「我在參院會反對非多元化的提名人……我只支持少數族裔和同志族群。」

廣野慶子則表示：「我樂於投票支持西語裔、非裔、同志和亞太裔。我想看到更多元的代表。」

面對兩黨在參院的票數恰為50比50票的局面，兩位民主黨參議員的發言令白宮頭痛，只要有了譚美和廣野慶子的協助，共和黨人便可輕易阻撓確認案。

譚美表示，她23日與拜登總統的顧問談過政府多元代表的問題，之後稱當前情況令人無法接受。不過拜登上任後鮮少發生與黨內國會議員分歧的狀況，譚美和廣野慶子公開威脅拜登政府更是不尋常的舉動。

「我已經和他們談好幾個月了，他們還是不夠積極，因此我不會支持白宮的任何提名人，除非是種族多元的人選。」譚美先前曾告訴記者：「我會否定所有人選，直到他們想通。」

廣野慶子隨後也加入譚美行列，廣野在聲明中表達異議，但現在兩人都撤回反對拜登提名人的說法；廣野說：「根據我們手上的私下對話，我會繼續投票，確保拜登指派高度符合資格的人選在其政府任事。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，總統明確表示，聯邦政府會反映出美國的多元性，這一直都是他們的目標。

拜登22日傍晚為其政府辯護：「我們擁有史上最多元的內閣。」

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