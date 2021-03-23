1.9兆紓困案後 拜登傳砸3兆基礎建設

拜登政府的經濟顧問準備推動3兆元的刺激經濟、公共建設和就業法案。圖為印第安納州密西根市建於1930年代、老舊的富蘭克林街大橋。(美聯社)

拜登 政府的經濟顧問準備推動3兆元的刺激經濟、公共建設和就業法案，包括減少碳排放應對氣候變化，降低經濟不平等，以及普通學前班、免費社區大學等高度內政優先要務，並透過向企業和富人徵稅以挹注大型基礎建設計畫等；然而，白宮 22日表示，相關報導還不完整，且未反映政府的思維。

紐約時報引述知情人士說法及文件報導，經過數月內部辯論，拜登的顧問預料本周推薦形塑拜登經濟議題的多項個別法案，而非單一龐大法案。

消息人士透露，法案總金額可能高達3兆元，但不包括近期對抗貧窮的減稅新措，後者可能達到數千億元。

拜登支持且考量所有個人消費支出和稅務改革，但不清楚他是否支持分拆法案，民主黨領袖企求讓法案在眾院通關的策略也未明朗。

此法案凸顯拜登政府希望運用聯邦政府的權責，縮減經濟不平等，降低造成氣候變遷 的碳排放，並改善美國製造業和高科技產業環境，以利對抗中國等外國競爭者。

拜登本月初簽署1.9兆元的金援法，協助弱勢和企業度過疫情寒冬，卻無助拜登期望的長程經濟計畫。

部分官員考慮率先推動可能獲得共和黨、企業領袖和溫和派參院民主黨青睞的法案，綜合投資製造業，加速產業發展，藉此降低碳排與對抗氣候變遷。

在基礎建設改善工程方面，則有潔淨能源、5G通訊科技、郊區寬頻，以及可負擔的高效能源住房等，還有近一兆元的造橋鋪路、港口鐵道、電動車充電站和電網改善計畫等。

基礎建設的開銷可能來自對調高現行21%的企業稅至28%，但此舉不太可能贏得共和黨的支持。

新法案也擴大補助可負擔健保(ACA)，減免或免除傳統非裔大專院校的學費，普及學前教育等內政措施。

然而，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)22日拒絕證實法案相關報導的真實性，僅表示拜登將在本周聽取經濟顧問的簡報，「任何關於未來經濟法案的猜測，都是不成熟的想法且不反映白宮的思維。」