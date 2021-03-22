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路州眾議員上任前染疫驟逝 遺孀勝選「補位」

編譯林育正／綜合21日電
路易斯安納州聯邦眾議員當選人茱莉亞‧雷特洛。(美聯社)
路易斯安納州聯邦眾議員當選人茱莉亞‧雷特洛。(美聯社)

路易斯安納州聯邦眾議員當選人雷特洛(Luke Letlow)去年底因新冠肺炎併發症，在就任前逝世；他的遺孀20日茱莉亞‧雷特洛(Julia Letlow)贏得特別選舉，成為眾議員。

茱莉亞‧雷特洛的勝選，使她成為路州歷史上第三位女性聯邦眾議員，還是州內首位進入眾院共和黨女性。

茱莉亞‧雷特洛勝選後發布聲明表示：「這美好的一刻，難以用言語形容。我丈夫的逝世讓我接下這項任務，我很榮幸繼續為路州國會第五選區的選民服務。」

路州國會第五選區為典型共和黨票倉，茱莉亞‧雷特洛獲得前總統川普、眾院少數黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)與路州共和黨部背書，競選資金比對手加總還多；她募得68萬元，最接近的對手也只有約7萬5000元。

茱莉亞‧雷特洛的政見基本上與丈夫一致，支持廣大偏鄉地區的農業發展，提升寬頻網路資源，並且支持保守派價值，她說：「我們希望給下一代多一些機會」。

雷特洛在去年12月29日過世，距離上任僅有幾天。茱莉亞‧雷特洛隨後在1月宣布投入選戰，讓原本有意參選的重量級共和黨人士選擇讓位。

民主黨籍州長愛德華茲(John Bel Edwards)也向茱莉亞‧雷特洛祝賀，「在面對人生悲劇後，她展現出堅強的韌性和決心。我相信這些特質，會讓她成為路州居民在華府的稱職倡議者」。

共和黨眾院委員會主席埃默(Tom Emmer)也說：「恭喜茱莉亞‧雷特洛勝選，她面對逆境，對我們是一大啟發。她將是保守派強而有力的聲音，很期待與她在眾院合作。」

路州由於第二選區的眾議員李奇蒙(Cedric Richmond)辭職擔任拜登總統顧問，因此4月24日將舉行另一場特別選舉。

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