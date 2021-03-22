我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

拜登團隊「回鍋官員」…不當官時賺更多 財產暴增三倍

編譯洪毅／綜合21日電
拜登總統任用的前歐巴馬政府官員中，有些官員在過去幾年財富大幅增加，白宮發言人莎奇財產也增加十倍。(美聯社)
拜登總統任用的前歐巴馬政府官員中，有些官員在過去幾年財富大幅增加，白宮發言人莎奇財產也增加十倍。(美聯社)

拜登總統就任後，任命了一些前歐巴馬政府官員；據美國廣播公司新聞網(ABC News)整理公開的財產申報後發現，部分官員在離開政府的過去四年間財富大幅增加，甚至數倍有餘，也因此與數間大企業有了千絲萬縷的關係。

拜登團隊最富有的成員為白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)，其財富達8930萬至4億4280萬元之間。

國內政策顧問萊斯(Susan Rice)的財富也增長快速，申報的財產達在3600萬至1億4900萬元之間，是2009年被歐巴馬任命為駐聯合國大使時的三至四倍；白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)申報的財產為440萬至1220萬元，也是2009年的三倍。

不過最驚人的是白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)：2015年他就任白宮行政管理和預算局副局長(OMB)前夕，申報的財產僅8萬1000至21萬5000元之間，但現在，狄斯申報了200萬至720萬元的財產；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)財產約150萬元，也至少是2009年的十倍。

這些官員的財產來源，包含股票、房產、演說或著作收入等，部分有著更深一層的關係，如齊安茲擁有投資公司Cranemere，也是臉書(Facebook)董事會成員，擁有價值100萬元的股份；萊斯則是網飛(Netflix)董事會成員，擁有可觀的股票選擇權。

莎奇的財產申報則顯示，莎奇為有線電視頻道(CNN)撰稿，也是諮詢商WestExec的顧問，收過Lyft等數間公司5000元的諮詢費，以及來自齊安茲、等值的「通信諮詢費」，此款項細節不詳；WestExec由現任國務卿布林肯(Antony Blinken)於2017年成立，一些歐巴馬時期的官員在此供職。

白宮副幕僚長狄倫(Jen O'Malley Dillon)也因是市場代理商Precision Strategies創始合夥人，而收過來自奇異(General Electric)和Lyft等機構客戶的諮詢費；狄倫申報的財產在220萬至470萬元之間。

基於道德方面要求，高級官員應剝離與私人機構的利益往來關係，或須迴避可能牽涉到其私人財產方面的事務；據ABC News報導，申報文件顯示，部分官員已採取行動，如脫手股票等財產，但目前尚不清楚這些官員是否已徹底與有往來的機構劃清界線，防止利益衝突。

白宮 股票 歐巴馬

上一則

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

下一則

非裔童寫錯作業 白人校長竟令下跪道歉 辯是非裔文化

延伸閱讀

拜登政府撥款8690萬 供海關執法局租旅館收容無證客

拜登政府撥款8690萬 供海關執法局租旅館收容無證客
拜登政府對中強硬 國會議員：將成兩黨支持議題

拜登政府對中強硬 國會議員：將成兩黨支持議題
歸咎川普留「移民措施爛攤」？ 拜登政府恐殊途同歸

歸咎川普留「移民措施爛攤」？ 拜登政府恐殊途同歸
邊境「連飲用水都沒有」 德州州長批拜登釀人道災難

邊境「連飲用水都沒有」 德州州長批拜登釀人道災難

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

2021-03-19 17:12
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，成了重點砲轟對象。(取材自觀察者網)

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

2021-03-20 23:28
美中外交高層18日在阿拉斯加州安克拉治市會面。(Getty Images)

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

2021-03-18 22:57
罵韓女「滾回共產黨中國」的白人女子，為已故聯邦參議員女兒。（視頻截圖）

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

2021-03-18 15:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」

習慣居家避疫 有些美國人不想重回「正常生活」
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們