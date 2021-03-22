「是件大事」 川普將自設平台重返社媒

前總統川普的長期政治顧問米勒21日表示，未來兩、三個月，將看到前總統川普回歸社群媒體。(美聯社)

前總統川普 的長期政治顧問米勒(Jason Miller)21日表示，川普團隊已著手創建自己的平台，未來幾個月將回歸社群媒體 。

米勒接受「福斯新聞」(Fox News)節目「MediaBuzz」訪問時說，「我認為未來兩、三個月，將看到前總統川普回歸社群媒體，那是他的平台；我認為，屆時會是社群媒體中，最熱門的門票」。

米勒形容，該新平台將「全盤重新定義社群媒體的遊戲規則」，吸引數以千萬計用戶。

米勒是遊說團體SHW Partners的負責人，也是川普2020年競選團隊的發言人。

川普曾是狂熱的推特使用者，但他被控煽動1月6日的國會暴亂後，@realDonaldTrump帳號遭推特無限期停用，截至21日未恢復。

米勒表示，目前無法透露太多關於川普新社群媒體平台的細節，「一旦開始就會是件大事」。

米勒表示，川普位於佛州棕櫚灘(Palm Beach)的私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)，經常有許多高階會談，技術團隊來來去去，「不只一間公司找上前總統，有許多公司，但我認為總統知道他想要的方向」。

「這個新平台會很大，每個人想要招攬川普」；米勒說：「他會帶來數百萬、數千萬使用者。」

華盛頓郵報報導，國會暴動迄今，已有多名警察 作證，稱至少800名川普支持者強行闖進國會，尋求阻撓眾院確認拜登總統的大選投票結果。

截至21日，已有300人涉及國會暴動而被起訴，罪名超過100項，堪稱美國史上最大規模的調查案件。

當局表示，139名國會警察遭揮舞斧頭、球棒、曲棍球棒、拐杖和旗桿等物品的川普支持者攻擊，超過40人被控襲警；國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)在動亂隔天傷重不治而殉職；國會警察代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)表示，斯科尼克的死亡事件由華盛頓特區警察和聯邦調查局(FBI)共同負責調查。