參院一共和黨議員倒戈 貝西拉掌衛生部過關

曾遭共和黨 一致反對的貝西拉(Xavier Becerra)擔任聯邦衛生部(HHS)部長的人事任命案，18日在參院以一票的優勢驚險過關，緬因州參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)是唯一「倒戈」支持的共和黨人；貝西拉也成為美國史上首位西語裔衛生部長。

拜登總統提名加州檢察長貝西拉出任衛生部長，但因其支持墮胎立場，遭共和黨強烈反對，揚言不會通過人事任命；共和黨18日也保持一致，49票均投反對，只有蘇珊·柯林斯「站邊」民主黨 投了支持票，使得貝西拉的任命以51票比49票通過。

蘇珊·柯林斯表示，貝西拉對改善鄉村地區健保的承諾，以及降低藥品價格的目標是她投支持票的原因。

作為衛生部長，貝西拉的人事任命在拜登新政府上任近兩個月才落實，尤其當下全美仍處新冠疫情大流行，參院民主黨表示，拖延貝西拉的任命有礙美國的抗疫工作。

除了在抗擊疫情中扮演重要角色，貝西拉領導的衛生部也將負責給湧入美墨邊境的大批無證孩童提供住宿和看護。

貝西拉曾在1993年至2017年間擔任加州聯邦眾議員，也曾任眾院民主黨黨團主席；任加州檢察長期間，他為健保出力甚多，率其他20州及華府保護「可負擔健保法」(Affordable Care Act，又稱「歐記健保 」)免於被共和黨籍州檢察長撤銷，他也是民主黨在女性健康議題方面的領導者。