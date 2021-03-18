佛洛伊德警務公正法案 「黑人生命運動」聯盟反對

由150個組織組成的「黑人生命運動」聯盟，聯名致函國會領袖，措詞尖銳地表明該運動聯盟反對3日由眾院表決通過的「佛洛伊德警務公正法案」。圖為佛洛依德案發生後，抗議人群走過紐約布碌崙大橋示威。(美聯社)

由150個組織組成的「黑人 生命運動」(Movement for Black Lives)聯盟，聯名致函國會領袖，措詞尖銳地表明該運動聯盟反對3日由眾院表決通過的「佛洛伊德 警務公正法案」(George Floyd Justice in Policing Act)。他們認為此法案的改革策略仍重蹈覆轍，那些策略始終未能真正重視邊緣化社區、也未能解決全國各地警察 暴力問題。

「黑人生命運動」聯盟成立於2014年，該聯盟去年夏天力推全球種族不平等抗議活動，要求國會全面制定新法，以應對警察經費削減、大規模監禁和系統性種族主義等問題。

眾院本月3日通過的「佛洛伊德警務公正法案」，被認為是數十年來改革警務工作最具雄心的作為，但此案能否在參院過關仍充滿變數。如今「黑人生命運動」聯盟擔心它不能解決導致非裔死在警察手中的根本原因，公開表示反對；此舉無疑為民主黨大力推動的這項法案前景，增添新障礙。

「佛洛伊德警務公正法案」(George Floyd Justice in Policing Act)將禁止執法人員採取鎖喉手段，警察不再享有「有限豁免」(qualified immunity)，同時制訂全國警務標準及加強問責制。

該法案得到總統拜登和部分主要民權組織的支持；「黑人生命運動」聯盟指出，他們支持終止有限豁免權，但此法案目前的形式仍集中在被動措施和「漸進式改革」上。

該運動聯盟表示，他們希望政治領袖制定去年7月提出「呼吸法案」(BREATHE Act），此法案才能解決警察暴力的根本原因。「呼吸法案」主張徹底改革刑事司法制度，例如廢除毒品管理局、取消使用監視技術、廢除強制性最短刑期判決、終止無期徒刑等。

此聯名信函仍在持續簽署，發起者打算動員16萬5000名積極支持者向各自選區議員聯繫，表達反對「佛洛伊德警務公正法案」的立場。