新冠疫情敲警鐘…民主黨眾議員再推全民健保 盼拜登支持

民主黨籍聯邦眾議員17日再推「全民聯邦醫療保險」提案，理由是新冠疫情持續一年即是警鐘，美國健保系統殘缺不全，應替換。(Getty Images)

民主黨籍聯邦眾議員17日再推「全民聯邦醫療保險 」(Medicare-for-all)提案，理由是新冠疫情持續一年即是警鐘，美國健保 系統殘缺不全，已應替換。華盛頓郵報分析，民主黨籍眾議員看準這次肯定能施壓成功，讓拜登 總統對國營健保計畫改變心意，從之前的公然拒絕，轉為支持。

「國會進步黨團」(Congressional Progressive Caucus)主席、華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)便是「全民聯邦醫療保險」草案主要提案人之一。賈亞帕說：「所有人都看到狀況一團糟，也看到疫情造成的衝擊。如今民眾真的開始詢問『如果我們原本就有全民健保，狀況是否將不一樣呢？』」

迄今為止，「全民聯邦醫療保險」從來不曾在任何眾院委員會通過表決。不過，賈亞帕與共同提案人、民主黨密西根州聯邦眾議員黛比‧丁格爾(Debbie Dingell)及另外109位參與連署的眾議員，均表示現在是最佳提案時機。

賈亞帕等民主黨籍眾議員引述統計數據指出，新冠疫情對沒有健保、患有可預防的某些潛伏病因的低收入民眾，已造成不成比例的巨大影響，數千萬民眾則因為疫情期間失業，原本透過雇主取得的健康保險也因此沒了。

對於眾院民主黨員來說，這次提案面臨狀況與過去的最大不同是，最具實力的反對者便是拜登。在民主黨總統初選中，拜登面臨的數名對手都支持「單一保險人健保制度」(single-payer health system)。

華郵報導，一名白宮官員匿名受訪時說，拜登在從頭到尾的競選期間，都不支持全民健保。官員指出，拜登自己提出了另一套健保計畫，拜登的政見也獲得選民投票支持，因此拜登打算推出自己的這套計畫，而非「全民聯邦醫療保險」。

報導指出，進步派民主黨員的訴求，讓高喊「團結」的拜登面臨尷尬，某些拜登盟友擔心，單一保險人制度提案恐讓拜登其他優先失政項目變得失焦。共和黨議員強烈反對全民健保，許多民主黨員及無黨派國會議員則說，希望能繼續保留目前擁有的私人醫療保險。