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叱吒亞州曾戰馬侃 柯派翠克不再選眾議員 兩黨覬覦空席

編譯張聲肇／綜合13日電
亞利桑納州民主黨國會眾議員柯派翠克宣布不再競選連任。(美聯社)
亞利桑納州民主黨國會眾議員柯派翠克宣布不再競選連任。(美聯社)

亞利桑納州民主黨籍資深聯邦眾議員安‧柯派翠克(Ann Kirkpatrick)12日宣布明年不再競選連任，空缺將引發兩大政黨激烈爭奪；她是本會期首名宣布將卸任的民主黨國會眾議員。

2008年首度出任國會議員的柯派翠克說，過去18年來，亞利桑納州的選舉，每兩年總會有她的名字出現在選票上，「服務亞利桑納州人絕對是我最大的榮譽與喜樂，可是幾經考慮後，我決定2022年不再競選連任。」

她代表的土桑(Tucson)一帶的選區，2014年曾經歷全國史上最激烈的眾議員選戰。此後，該區成為民主黨的「地盤」，明年可能被畫為兩個選區，讓該州多一個國會席次。

柯派翠克的從政生涯頗「非典型」，首度出馬競選代表的選區極為廣闊，除了亞利桑納州的東北部和鳳凰城南部，還包括納瓦何和霍匹(Hopi)兩族原住民地區，但兩年後，就被氣勢強大的共和黨對手奪回。2012年和2014年，她再度當選。

2016年，她改攻國會參議員，結果以41%對54%的得票率，輸給當時在任的馬侃(John McCain)；馬侃於2018年8月因腦癌去世。

出生於阿帕契族保留區的柯派翠克，阿帕契語流利，一直是原住民之友，她也奮力替原住民部落爭取供水、住房和老兵等福利。從政初期，以溫和派自居，還以擁有全國步槍協會A級槍牌自詡，但好友前國會眾議員吉佛茲遭槍傷後，堅決主張槍械管制。

亞利桑納州民主黨國會眾議員柯派翠克宣布不再競選連任。(美聯社)
亞利桑納州民主黨國會眾議員柯派翠克宣布不再競選連任。(美聯社)

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