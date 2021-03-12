華裔梁內利 拜登提名擔任財政部次長

白宮11日發布，提名華裔經濟學者梁內利任財政部次長。(視頻截圖)

白宮11日提名 華裔經濟學者梁內利(Nellie Liang，音譯)任財政部次長；彭博報導，梁內利在上任前，就已低調展開加強華爾街 監管的任務。

63歲的梁內利專長為金融穩定，財政部次長一職將涉及美國國內債務、稅務、財政政策、法規等。

白宮表示，梁內利過去是華府智庫布魯金斯研究院專精經濟的資深研究員，也曾任國會預算辦公室經濟顧問小組成員，過去30年來都在聯準會 服務，歷練多項職務，包括2010年到2017年擔任金融穩定部門的首位主任。

梁內利雙親為中國移民，她在馬里蘭大學取得經濟學博士，進入聯準會工作後，曾在2008年全球金融危機時扮演關鍵角色，她首度為大銀行設計「壓力測試」以恢復業界信心。

前總統川普2019年初曾提名梁內利為美國聯邦準備理事會(Fed)理事，遭到共和黨反對，最後梁內利宣布退出。

梁內利近期曾在紐約大學擔任教授，拜登勝選後，旋即提名葉倫(Janet Yellen)出任財政部長，梁內利為葉倫顧問，兩人都自聯準會離開後，轉往布魯金斯研究院(Brookings Institution)；今年1月華爾街日報(WSJ)就曾報導，拜登相中梁內利出任國內金融次長。

彭博日前報導，梁內利在2017年離開聯準會後，曾多次抨擊聯準會對華爾街鬆綁管制的政策，民主黨上台後收緊規範，梁內利也悄悄開始相關工作。