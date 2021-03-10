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喬州共和黨參議會通過限縮投票案 前總統卡特痛批

記者張聲肇╱綜合報導
共和黨控制的喬治亞州參議會9日通過法案，大幅縮減缺席投票的方便， 前總統卡特至表痛心和憤怒。(美聯社)
共和黨控制的喬治亞州參議會9日通過法案，大幅縮減缺席投票的方便， 前總統卡特至表痛心和憤怒。(美聯社)

喬治亞州共和黨人致力限制選民投票權力，共和黨控制的州參議會9日通過法案，大幅縮減缺席投票的方便， 引發前總統卡特(Jimmy Carter)發表聲明表達憤怒。缺席投票指選舉當天現場之外的投票，包括通信投票和提前投票。

曾任喬州州長的卡特，透過自己的慈善基金會說，喬州共和黨人這個作為，代表該黨想「回到過去」，推翻好不容易才讓被剝奪權力的人，可以合法投票的成果。

「我很沮喪、痛心、氣憤。」卡特說：「美國民主意謂，任何一場公平、公開且安全的選舉，每個夠格的選民，都有投票的權力。」

96歲的卡特說：「我們已獲得的進步，絕對不能失去。我們絕對不能為了提振部分選民的信心，就去限制其他選民的權力。我們的目標，永遠都應該是增加，而不是減少，選民的參與。」

他說，令他特別感到氣憤不平的是，喬州的共和黨政治人物，不斷引述他2005年為前國務卿貝克準備的一篇報告，該報告建議，為了防止弊端，投票時要加強驗證投票人的身分。

他說，新科技足以減低這方面的憂慮，增加不在籍投票如通信投票的安全。「這16年來，通信投票的可靠度進步了很多，我相信郵遞選票的作法，可以去確保選舉公正無訛。」

全美共和黨，尤其是共和黨鐵票州和「搖擺」州的共和黨，去年選舉過後，就積極設法限制民主黨和民權團體擴增的選舉權，連輸掉總統選票和兩席聯邦參議員席次的喬州共和黨，自不例外。

喬州參議會通過限縮投票權法案的幾乎同一時刻，愛阿華州長也簽署了該州立法機構新近通過的限制投票權法案。

喬州參議會通過法案的票數，僅比過半的28票多一張，接著由州眾議會審議，而眾議會本身已通過包裹「選制改革」的法案，不但限制通信投票，連提早投票的時間也予限制。

共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)說，他支持「選舉安全」的原則，議會的「改革」細節，他不過問。

投票 共和黨 喬州

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