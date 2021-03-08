喬州查川普干涉計票 詐欺案權威律師助陣

喬治亞州富爾頓郡區域檢察官法妮‧威利斯，目前正調查前總統川普是否涉及干預選舉。(美聯社)

消息人士向路透透露，喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)，為調查前總統川普 是否涉及干預選舉，請來擅長勒索和詐欺 案的權威律師佛洛伊德(John Floyd)助陣。

川普在總統大選計票期間，曾打電話給共和黨籍州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，脅迫他找出足夠票數，推翻喬州 選舉結果，行為充滿爭議。

佛洛伊德為勒索詐欺案件全國指南的作者，在法律界有一定地位，為「在必要時提供協助」加入威利斯團隊。他的加入強化團隊陣容，威利斯目前也準備發出傳票，尋找川普和盟友在選舉是否犯法壓迫州政府官員，推翻喬州選舉結果的證據。

威利斯表示，她將朝教唆選舉舞弊(solicitation of election fraud)、對州和地方政府做虛假陳述，密謀犯罪和勒索詐欺等方向偵辦。調查的重點，仍將放在川普致電州務卿拉芬斯伯格，要他「找到」足夠選票企圖扭轉選情。

而在2014年，當威利斯仍是亞特蘭大助理地方檢察官時，佛洛伊德曾就學校舞弊醜聞，擔任特別檢察官。佛洛伊德說：「我們的共事合作無間。」

若威利斯希望以勒索或詐欺等罪名起訴川普，她必須找到他獨自或與盟友企圖賄絡，以推翻選舉結果的證據。在喬州勒索和詐騙的定義較為廣義，虛假陳述也包括其中。

而喬州熟知反欺詐腐敗團體法案(RICO)的律師也表示，威利斯可能正在考慮，能否以虛假陳述起訴川普與他的盟友。

梅瑟大學(Mercer University)法學院院長，前喬州州務卿凱西‧考克斯(Cathy Cox)表示：「若川普涉及超過兩件以上的虛假陳述，並且企圖藉此竄改如選舉結果等事實，那便構成詐欺貪腐。」

勒索詐欺在喬州為重罪，最多可判處20年有期徒刑和巨額罰款，「但有很多人在勒索詐欺中逃過服刑。」考克斯說。

威利斯將一併調查川普的盟友，包括11月時參議員葛理漢(Lindsey Graham)也曾致電拉芬斯伯格討論通訊投票；川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)曾在聽證會發表不實的選舉舞弊證詞。

但專家表示，若要構成欺詐腐敗案件，檢方必須證明川普知道自己宣稱選舉舞弊為不實指控，但他可能抵死不認。佛洛伊德也說：「就複雜程度和耗費時間來看，這案子絕非一般案件能比的。」