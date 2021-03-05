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佛洛伊德警務公正法案 眾院表決通過

編譯盧炯燊林梅婕／綜合報導
以去年死在警察鎖喉下的非裔青年佛洛伊德事件命名的「佛洛伊德警務公正法案」，3日於眾院表決通過。圖為豎立街頭的佛洛伊德畫像。(Getty Images)
以去年死在警察鎖喉下的非裔青年佛洛伊德事件命名的「佛洛伊德警務公正法案」，3日於眾院表決通過。圖為豎立街頭的佛洛伊德畫像。(Getty Images)

在拜登總統的力挺下，國會眾院民主黨人試圖重推一項數十年來極具野心的法案，大幅改革全國的警務工作。以去年死在警察鎖喉下的非裔青年佛洛伊德(George Floyd)事件命名的「佛洛伊德警務公正法案」(George Floyd Justice in Policing Act)，3日晚於眾院表決通過，但參院通過該法案的可能性仍不明確。

該法案以220票比212票通過，將禁止執法人員採取鎖喉手段，警察也不再享有「有限豁免」(qualified immunity)，同時制訂全國警務標準以及加強問責制；不過眾院共和黨人中僅德州眾議員古登(Lance Gooden)一人支持。

法案通過的時間正巧是涉嫌害死佛洛伊德的警察沙文(Derek Chauvin)出庭前夕；古登4日也澄清說，他並非支持這項法案，而是按錯了投票鍵。

國會民主黨人表示，他們在與執法部門互動後，決心第二次提出這個法案，以打擊警察的野蠻行為及種族主義。在去年多個非裔民眾在警察施暴下死亡，在國內外引起強烈譁然。

不過部分民主黨人及共和黨人指責民主黨人藉法案大幅削減警察預算，等於要警方「退款」。

有民主黨溫和派甚至指民主黨在眾院的席位，在去年11月選舉後大幅減少，也歸咎這個法案。前民主黨全國委員會主席佩雷斯(Tom Perez)認為法案貶損了警察。

法案內容其中一個爭議是禁止「有限豁免」，這個法律原則已有50年歷史，是保護公務員免受毫無意義的訴訟滋擾。警察工會和執法組織聲稱，沒有這樣的法律保護，會使人不願加入警隊。

路透去年5月的調查報導揭露，在最高法院持續維護「有限豁免」條款的情況下，導致警方保有有罪不罰的優勢，更容易對平民百姓的生命造成威脅、甚至使人平白無故喪命。

該法案也遭到許多保守派共和黨人士大力批評，稱此舉將置執法人員的性命於危險中，社區安全也更無法獲得保障。

警察 民主黨 眾院

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