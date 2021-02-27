民主黨將提B計畫 擬罰時薪15元以下大企業

參院財政委員會主席魏登26日宣布，擬提案對時薪待遇偏低的大型企業，祭出員工薪資總合開徵5%做為罰款的手段。(美聯社)

參院 立法程序官(parliamentarian)拒絕讓提高聯邦最低工資至時薪15元條款納入疫情紓困法案後，民主黨 國會議員亮出做為替代管道的「B計畫」；參院財政委員會(Senate Finance Committee)主席、俄勒岡州民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden)26日宣布，擬提案對時薪待遇偏低的大型企業，祭出員工薪資總合開徵5%的稅，做為罰款的手段。

聯邦最低工資調至15元是拜登總統主要競選政見，民主黨眾院黨團提出的調高聯邦最低工資至15元時薪條款，參院立法程序官裁定不符特別預算法規，排除在疫情紓困法案之外。

魏登指出，將以替代方式達成調高最低工資的目標。他說，將針對大型企業給勞工 的時薪待遇提案，如果資方沒有給予符合某個標準的薪資條件，將會面臨罰款，若未改善，罰款金額將跟著調高。

法律並未強制規定企業必須付給勞工比現行聯邦最低工資每小時7.25元更高的待遇；不過，魏登表示，提案條文將對大型企業提供重大經濟誘因，鼓勵企業為勞工調高工資。

魏登發表聲明說：「身為財政委員會主席，這段期間我一直在為B計畫而努力，大型企業在薪水條件上若苛薄勞工，將會付出代價。」他表示，計畫當中將設有防火牆，以免企業鑽漏洞，把工作機會轉移到海外地區。

對於「規模最小的小型企業」，魏登則說，也希望提供為勞工調薪的鼓勵措施，包括為小型企業推出相當於員工工資25%、每名員工每年最高1萬元的「所得稅抵稅」(income tax credit)。

共和黨籍的猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)、阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)本周稍早提案，內容為到了2025年將聯邦最低工資調至時薪十元，並嚴加查緝雇用無證移民的僱主。