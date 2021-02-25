德州眾議員萊特染疫亡 遺孀宣布參選 將面臨兩黨對手

共和黨籍德州聯邦眾議員萊特今年初確診感染新型冠狀病毒後不治，他的遺孀蘇珊‧萊特宣布參選。圖為萊特(右四)2019年1月在議長波洛西主持下宣誓就職，妻子蘇珊(右五)手持聖經。(美聯社)

共和黨 籍德州 聯邦眾議員 萊特(Ron Wright)今年1月底宣布確診感染新型冠狀病毒，住院後在本月初不治，成為美國第一個染疫死亡的現任國會議員；萊特遺孀蘇珊‧萊特(Susan Wright)如今宣布參選，爭取遞補萊特身後遺缺，但將面臨民主黨對手及共和黨黨內同僚的雙重挑戰。

萊特國會辦公室8日發表聲明指出，萊特夫婦雙雙確診感染新冠病毒後，萊特住院兩周但於7日在德州達拉斯貝勒醫院不治，享年67歲；聲明中指出，萊特過去幾年來一直接受癌症治療。

蘇珊‧萊特24日宣布，將參加今年5月1日的特別選舉，角逐亡夫的遺缺。

她在參選聲明中表示：「我要參加國會選舉，以延續我丈夫的遺志，推動經濟成長、改革健保體制，並捍衛德州保守派價值理念。」

她說，政見重點包括加強邊境安全、減稅，以及保障生命權。

蘇珊‧萊特曾任國會助理，目前為德州共和黨州議員執行委員會委員。

萊特過世後遺留的達拉斯地區聯邦眾議員空缺，兩黨都覬覦；民主黨期盼在德州選區擴大席次，曾在2018年眾議員選舉中敗給萊特的民主黨候選人珍娜‧桑切斯(Jana Lynne Sanchez)便積極行動，打算捲土重來。

共和黨黨內則有人已在蘇珊‧萊特之前搶先表態參選，包括前任川普競選團隊發言人凱翠娜‧皮爾森(Katrina Pierson)，以及川普任內曾任衛生部幕僚長的哈里森(Brian Harrison)。

根據德州州法規定，在這場特別選舉中，如果沒有候選人得票超過50%，得票率排名前兩名的候選人將進入複選。