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「找個懂科學的人」馬侃女兒喊話拜登：佛奇應開除

記者顏伶如／綜合報導
已故共和黨籍亞利桑納州聯邦參議員馬侃的女兒、晨間脫口秀「觀點」主持人梅根‧馬侃(圖)22日在節目中對拜登總統喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇。(Getty Images)
已故共和黨籍亞利桑納州聯邦參議員馬侃的女兒、晨間脫口秀「觀點」主持人梅根‧馬侃(圖)22日在節目中對拜登總統喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇。(Getty Images)

已故共和黨聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)。

梅根表示，佛奇應下台的理由就是「不懂科學」，因為「我不知道如何或何時接種疫苗」。

36歲的梅根在節目中的發言，引來推特網友熱議。推特用戶吉威爾(Jonathan Jewel)回應寫道：「得有人告訴梅根，『觀點』節目共同主持人並不屬於必要行業員工。」

梅根在22日上午播出的節目中，對拜登隔空喊話指出，應該開除國家過敏和傳染病研究院院長佛奇，因為佛奇「不懂科學」。她說，拜登應找個「懂科學的人」替代佛奇。

她說，周末期間看到佛奇接受有線電視新聞網(CNN)訪問後，深感挫折，因為下周即將是節目停止進棚錄影的一周年，自己在疫情期間也跟許多民眾一樣，盡到防疫的個人責任，但「佛奇受訪，卻沒辦法告訴我什麼時候我能打疫苗，或者什麼時候我才能跟家人一起共進晚餐」。

佛奇在CNN專訪時，被問到祖父母若已接種新冠疫苗，是否可探訪還沒施打疫苗的孫子孫女。佛奇回答：「我不願意現在就在電視上公開宣布。我比較希望先跟研究團隊坐下來，查看資料。」

梅根說，佛奇的發言傳遞訊息很糟糕，缺乏協調，不如她在網路上看到的以色列防疫看板，承諾民眾打了疫苗就能跟友人一起上酒吧。

她說：「我不知道如何或何時接種疫苗。我想打疫苗，就算清晨3時打電話通知我，任何時間任何地點，我都會去打疫苗。我想善盡責任，排隊等候，但疫苗配送簡直是災難。我知道川普總統要負責任，但如今已是拜登執政。」

她表示，「已受不了佛奇了」，拜登政府應該開除佛奇，改找「懂科學的人」上場。

佛奇 疫苗 梅根

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