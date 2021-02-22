川普放寬水電限制政策 拜登擬重審修正

能源部日前向白宮預算管理局(OMB)發出通知，拜登 政府即將針對前總統川普 放寬用水及用電限制的政策進行重新審視，並提出修正。

川普過去曾對國家節能政策表達不滿，任職期間甚至在空開場合抱怨過蓮蓬頭和洗碗機的水壓不足，去年又釋出放寬限制浴室蓮蓬頭出水量的相關法規，獲得環保團體的高度關注和批判，而今年新的拜登政府將設法做出改變。

在這項消息宣布之前，拜登總統已簽署一項行政命令，要求行政部門和聯邦機構重新審查川普政府的所有行政法規，過濾出可能與拜登政府氣候變遷 的目標有所衝突的政策。

能源科學部代理副部長凱瑟琳·霍根(Kathleen Hogan)說：「經過檢視這些行政法規後，能源部將評估是否有需要降低民眾水電的花費、增加製造業的工作機會、或是減少碳排放的汙染，才來決定哪些政策需要修改。」

這些即將被重新審查的法規包括去年才修改的、針對蓮蓬頭、洗碗機、洗衣機和烘乾機使用的規定，還有電燈泡、火爐、熱水器、其他家電用品，以及建築物設備標準等。

目前有關蓮蓬頭的法規，為可允許每個蓮蓬頭裝置流量達到最多每分鐘2.5加侖；而川普時代下，洗衣機和洗碗機都經過改良，將洗滌的時程縮短，甚至讓洗碗機可以設計不同的功率標準。

長期以來許多保守派人士，尤其是自由主義者，更質疑用水限制是否對環境真的有幫助，但環保人士不斷提倡，法規有助於民眾節約能源，還能在家電用品或設備不被破壞的情況下，為消費者降低能源花費；不過川普政府推出新規後也遭到許多環保人士的批評，認為毫無必要，只會對環境造成破害。

能源節約組織「Appliance Standards Awareness Project」負責人德拉斯基(Andrew deLaski)表示：「川普的規定允許人們可以無度地浪費水電到可笑的程度，這和預防氣候變遷的理念更是背道而馳；而拜登政府應及時修正這些錯誤。」