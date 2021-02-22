川普放寬水電限制政策 拜登擬重審修正
能源部日前向白宮預算管理局(OMB)發出通知，拜登政府即將針對前總統川普放寬用水及用電限制的政策進行重新審視，並提出修正。
川普過去曾對國家節能政策表達不滿，任職期間甚至在空開場合抱怨過蓮蓬頭和洗碗機的水壓不足，去年又釋出放寬限制浴室蓮蓬頭出水量的相關法規，獲得環保團體的高度關注和批判，而今年新的拜登政府將設法做出改變。
在這項消息宣布之前，拜登總統已簽署一項行政命令，要求行政部門和聯邦機構重新審查川普政府的所有行政法規，過濾出可能與拜登政府氣候變遷的目標有所衝突的政策。
能源科學部代理副部長凱瑟琳·霍根(Kathleen Hogan)說：「經過檢視這些行政法規後，能源部將評估是否有需要降低民眾水電的花費、增加製造業的工作機會、或是減少碳排放的汙染，才來決定哪些政策需要修改。」
這些即將被重新審查的法規包括去年才修改的、針對蓮蓬頭、洗碗機、洗衣機和烘乾機使用的規定，還有電燈泡、火爐、熱水器、其他家電用品，以及建築物設備標準等。
目前有關蓮蓬頭的法規，為可允許每個蓮蓬頭裝置流量達到最多每分鐘2.5加侖；而川普時代下，洗衣機和洗碗機都經過改良，將洗滌的時程縮短，甚至讓洗碗機可以設計不同的功率標準。
長期以來許多保守派人士，尤其是自由主義者，更質疑用水限制是否對環境真的有幫助，但環保人士不斷提倡，法規有助於民眾節約能源，還能在家電用品或設備不被破壞的情況下，為消費者降低能源花費；不過川普政府推出新規後也遭到許多環保人士的批評，認為毫無必要，只會對環境造成破害。
能源節約組織「Appliance Standards Awareness Project」負責人德拉斯基(Andrew deLaski)表示：「川普的規定允許人們可以無度地浪費水電到可笑的程度，這和預防氣候變遷的理念更是背道而馳；而拜登政府應及時修正這些錯誤。」
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