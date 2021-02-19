聯邦醫保中心主任 非裔女性首獲提名

拜登總統提名首位非裔女性出任聯邦醫療保險和醫療補助服務中心主任，奇吉塔‧布魯克斯-拉謝爾曾在前總統歐巴馬的政府任職。(CNN有線電視台截圖)

拜登總統提名奇吉塔‧布魯克斯-拉謝爾(Chiquita Brooks-LaSure)擔任聯邦醫療保險 和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，簡稱CMS)主任，若獲參院任可，曾在前總統歐巴馬 的政府任職的布魯克斯-拉謝爾，將是首位執掌該中心的非裔女性。

CMS負責監督政府的健保計畫，相關計畫涵蓋至少三分之一的美國民眾，也是健康照護體系的關鍵。

CMS旗下掌管聯邦醫療保險(Medicare)、醫療補助計畫(Medicaid)、兒童健保，以及俗稱「歐記健保 」(Obamacare)的可負擔健保法(Affordable Care Act，簡稱ACA)，影響至少1億3000萬人，從新生兒到養老院居民無所不包。

布魯克斯-拉謝爾的公職經歷豐富，曾在白宮、國會及歐巴馬政府的CMS經手健康政策工作；她在接觸政府工作之前，曾為曼奈特醫療(Manatt Health)顧問公司的規畫主任。

CMS主導全國近4兆元的健康照護經濟，分配Medicare經費給醫院、醫師、實驗室和其他服務機關；CMS同時訂定並監管健康照護提供機構運作的標準。

民主黨長期醫療政策顧問詹寧斯(Chris Jennings)表示，布魯克斯-拉謝爾「必須確保受益人、納稅人、Medicare、Medicaid和ACA市場有更大的負擔能力，她受人敬重，且曾與許多單位的能手共事」。

布魯克斯-拉謝爾曾在眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)任職，經手2009年到2010年時任總統歐巴馬的健康照護法案。

參院委員會將於下周召開布魯克斯-拉謝爾的任命聽證會。