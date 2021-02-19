我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

聯邦醫保中心主任 非裔女性首獲提名

編譯陳韻涵／綜合18日電
拜登總統提名首位非裔女性出任聯邦醫療保險和醫療補助服務中心主任，奇吉塔‧布魯克斯-拉謝爾曾在前總統歐巴馬的政府任職。(CNN有線電視台截圖)
拜登總統提名首位非裔女性出任聯邦醫療保險和醫療補助服務中心主任，奇吉塔‧布魯克斯-拉謝爾曾在前總統歐巴馬的政府任職。(CNN有線電視台截圖)

拜登總統提名奇吉塔‧布魯克斯-拉謝爾(Chiquita Brooks-LaSure)擔任聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，簡稱CMS)主任，若獲參院任可，曾在前總統歐巴馬的政府任職的布魯克斯-拉謝爾，將是首位執掌該中心的非裔女性。

CMS負責監督政府的健保計畫，相關計畫涵蓋至少三分之一的美國民眾，也是健康照護體系的關鍵。

CMS旗下掌管聯邦醫療保險(Medicare)、醫療補助計畫(Medicaid)、兒童健保，以及俗稱「歐記健保」(Obamacare)的可負擔健保法(Affordable Care Act，簡稱ACA)，影響至少1億3000萬人，從新生兒到養老院居民無所不包。

布魯克斯-拉謝爾的公職經歷豐富，曾在白宮、國會及歐巴馬政府的CMS經手健康政策工作；她在接觸政府工作之前，曾為曼奈特醫療(Manatt Health)顧問公司的規畫主任。

CMS主導全國近4兆元的健康照護經濟，分配Medicare經費給醫院、醫師、實驗室和其他服務機關；CMS同時訂定並監管健康照護提供機構運作的標準。

民主黨長期醫療政策顧問詹寧斯(Chris Jennings)表示，布魯克斯-拉謝爾「必須確保受益人、納稅人、Medicare、Medicaid和ACA市場有更大的負擔能力，她受人敬重，且曾與許多單位的能手共事」。

布魯克斯-拉謝爾曾在眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)任職，經手2009年到2010年時任總統歐巴馬的健康照護法案。

參院委員會將於下周召開布魯克斯-拉謝爾的任命聽證會。

聯邦醫療保險 歐記健保 歐巴馬

上一則

緊張到失眠！賀錦麗21歲繼女為紐約時裝周走秀

下一則

前共和黨總統候選人 97歲杜爾罹肺癌

延伸閱讀

專囚高危險人物…關達納摩灣監獄 拜登盼任內關閉

專囚高危險人物…關達納摩灣監獄 拜登盼任內關閉
世界晚報／白宮稱：美「戰略耐心」政策 對中國不適用

世界晚報／白宮稱：美「戰略耐心」政策 對中國不適用
日媒：白宮發言人指「戰略耐心」政策 對中國不適用

日媒：白宮發言人指「戰略耐心」政策 對中國不適用
拜登撤回中美洲3國庇護協定 布林肯：不意味邊界開放

拜登撤回中美洲3國庇護協定 布林肯：不意味邊界開放

熱門新聞

麻省理工學院的中國博士生潘勤軒，被警方列為蔣凱文遭槍殺一案的密切關係人。(取自推特)

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

2021-02-12 09:24
16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

2021-02-17 11:23
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。佛州西棕櫚灘郡因一個叫MorseLife Health System非牟利長照機構因先為富人打疫苗，已被調查。 (美聯社)

「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗

2021-02-13 21:46
圖為世界衛生組織疫情溯源調查團人員在中國實地考察期間，曾穿著防護衣進入湖北省動物疫病預防控制中心。(美聯社)

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

2021-02-14 15:02
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

2021-02-18 12:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%