聯邦醫保中心主任 非裔女性首獲提名
拜登總統提名奇吉塔‧布魯克斯-拉謝爾(Chiquita Brooks-LaSure)擔任聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，簡稱CMS)主任，若獲參院任可，曾在前總統歐巴馬的政府任職的布魯克斯-拉謝爾，將是首位執掌該中心的非裔女性。
CMS負責監督政府的健保計畫，相關計畫涵蓋至少三分之一的美國民眾，也是健康照護體系的關鍵。
CMS旗下掌管聯邦醫療保險(Medicare)、醫療補助計畫(Medicaid)、兒童健保，以及俗稱「歐記健保」(Obamacare)的可負擔健保法(Affordable Care Act，簡稱ACA)，影響至少1億3000萬人，從新生兒到養老院居民無所不包。
布魯克斯-拉謝爾的公職經歷豐富，曾在白宮、國會及歐巴馬政府的CMS經手健康政策工作；她在接觸政府工作之前，曾為曼奈特醫療(Manatt Health)顧問公司的規畫主任。
CMS主導全國近4兆元的健康照護經濟，分配Medicare經費給醫院、醫師、實驗室和其他服務機關；CMS同時訂定並監管健康照護提供機構運作的標準。
民主黨長期醫療政策顧問詹寧斯(Chris Jennings)表示，布魯克斯-拉謝爾「必須確保受益人、納稅人、Medicare、Medicaid和ACA市場有更大的負擔能力，她受人敬重，且曾與許多單位的能手共事」。
布魯克斯-拉謝爾曾在眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)任職，經手2009年到2010年時任總統歐巴馬的健康照護法案。
參院委員會將於下周召開布魯克斯-拉謝爾的任命聽證會。
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