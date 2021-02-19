前共和黨總統候選人 97歲杜爾罹肺癌

杜爾在2018年前總統老布希過世時，在助理攙扶下，從輪椅上勉強站立，舉手向曾參與二次世界大戰的老布希敬禮。(美聯社)

1996年共和黨 總統候選人、前任堪薩斯州聯邦參議員 杜爾(Bob Dole)，18日宣布罹患肺癌四期。杜爾在聲明中寫道：「最近，我被診斷出得了肺癌四期。下周一我將首次接受治療。」

高齡97歲的杜爾表示，雖然明白未來生活將有障礙，「我同時也知道，我只是像數百萬美國民眾一樣，面對著艱巨的健康考驗」。

1923年7月22日出生於堪州羅素(Russell)的杜爾，政治生涯起點是當過兩屆堪薩斯州眾議員。1969年至1996年間，杜爾出任堪州共和黨聯邦參議員，期間曾任參院多數黨領袖及少數黨領袖，直到1996年參加總統大選才辭去參議員一職。

任職國會期間，杜爾以口才便給、擅長法案談判斡旋聞名。

1996年總統大選，杜爾獲得共和黨提名，但最後輸給民主黨候選人柯林頓(Bill Clinton)。杜爾之前曾於1980年、1988年分別參加共和黨黨內總統初選，兩度宣告失敗。

1976年，共和黨總統候選人福特(Gerald Ford)挑選杜爾為副手，搭檔參加總統大選，不過後來輸給民主黨對手卡特(Jimmy Carter)。

二戰期間，在陸軍服役的杜爾在義大利被德軍機關槍射傷背部與右臂，送回美國治療後一度出現血栓及差點致命的發炎感染。

座落於華府國家廣場(National Mall)的二次大戰紀念館(World War II memorial)，便是杜爾大力推動下成立。2004年紀念儀式上，數萬名已八、九十歲的老兵集聚一堂，並形容該場盛會為「我們之間最後一次聚會」。

2018年前總統老布希過世時，靈柩停放國會山莊圓頂大廳供民眾瞻仰期間，曾是老布希政治對手的杜爾在助理攙扶下，從輪椅上勉強站立，舉手向曾參與二次世界大戰的老布希敬禮。