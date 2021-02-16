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拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

挺川者不服 亞州選務官員仍受威脅騷擾

記者胡玉立╱綜合報導
拜登總統去年大選贏得亞利桑納州，該州負責監督開票結果的公職人員，因支持選舉結果，一連幾個月持續遭到前總統川普支持者威脅和騷擾，包括共和黨州參議員鮑耶（站在講台後，左為州長杜西）。(美聯社)
拜登總統去年大選贏得亞利桑納州，該州負責監督開票結果的公職人員，因支持選舉結果，一連幾個月持續遭到前總統川普支持者威脅和騷擾，包括共和黨州參議員鮑耶（站在講台後，左為州長杜西）。(美聯社)

拜登總統去年大選贏得亞利桑納州，是民主黨1996年以來在該州首次勝利。負責監督開票結果的公職人員，因支持選舉結果，一連幾個月持續遭到前總統川普支持者威脅和騷擾。身陷恐懼的受害公職人員憤憤不平地表示，他們「受夠了」。

其中，共和黨參議員鮑耶(Paul Boyer)是最新被騷擾的對象。因為不堪其擾，他不得不更改電話號碼，與妻子和年幼兒子逃離自宅、接受警方保護。

亞州州參議會去年12月曾發出傳票，要求該州人口最多的馬利考帕郡(Maricopa County)監事會交出選票和計票機，以對選舉結果進行第三重核對。結果郡監事會以選票依法需要保密為由，拒絕配合。州參議會因此表決是否應逮捕郡監事會成員。鮑耶是唯一投票反對逮捕的共和黨州參議員。

鮑耶表示，那場表決之後，他震驚地收到許多威脅簡訊和電郵，估計至少有2萬封電子郵件和無數語音留言。

共和黨籍郡監事希克曼(Clint Hickman)也持續收到惡毒的仇恨暴力威脅訊息。他表示，拒絕相信選舉結果的川普支持者大約90人持續在他家門口15呎範圍內抗議，讓他的家人很害怕。

眼看州參議員鮑耶也遭攻擊，希克曼說，他已受夠了。「這是錯誤的。太可怕了。」希克曼說： 「我有三名幼子，妻子是全職家庭主婦。實在太可惡了。」

共和黨籍郡監事蓋茨(Bill Gates)在鳳凰城市議會工作八年，他說，民眾對他和其他郡監事的刻薄行徑，始於去年6月，當時該郡開始實施強制戴口罩以減緩疫情傳播，後來抗議威脅逐漸減少，但川普選輸後，報復又出現了。

希克曼特別提到，共和黨州參議員湯森德(Kelly Townsend)在鮑耶投下反對票之後，曾呼籲民眾「做你必須做的事」。湯森德則辯稱，她並未建議任何人非法行動，只是呼籲成立聯盟以迫使監管者交出選票。

共和黨 參議員 川普

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