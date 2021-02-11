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紐約市長選舉民調 楊安澤支持率28%再奪冠

記者金春香／紐約報導
10日發布的最新民調結果顯示，華裔民主黨市長參選人楊安澤以28%支持率再次領先。（記者和釗宇／攝影）
10日發布的最新民調結果顯示，華裔民主黨市長參選人楊安澤以28%支持率再次領先。（記者和釗宇／攝影）

一項10日發布的最新民調結果顯示，民主黨籍華裔市長參選人楊安澤(Andrew Yang)憑藉知名度的優勢，以28%的支持率再次領先；布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和市主計長斯靜格(Scott Stringer)以17%和13%的支持率，排第二和第三；這已是近期楊安澤第三次在2021年市長選舉民調中支持率排第一。

該民調由專門研究紐約和新州政府事務的諮詢分析公司「Fontas Advisors and Core Decision Analytics」進行，調查顯示，預計楊安澤可獲得28%的選票，排在第一位，亞當斯和斯靜格分別獲得17%和13%支持，前聯邦住房及城市發展部長多諾萬(Shaun Donovan)和市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)各獲得8%支持，前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)、前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)和非營利機構人士莫拉萊斯(Dianne Morales)分別僅獲得2%支持。

該民調分析報告指出，如果選舉在即日進行，幾乎可以確定楊安澤會勝選；分析指出，最關鍵的原因是紐約民眾知道楊安澤是誰，他的知名度比其他參選者高出許多。

842名受訪紐約選民中，有84%聽說過楊安澤，而知道斯靜格和亞當斯的人只有66%和60%。

相比之下，多諾萬、威利和賈西亞雖然都擁有政府工作經驗，但知名度遠遠低於前面三人，僅有約33%的受訪者知道他們；而知道馬奎爾和莫拉萊斯的人更少，僅有25%。

不過該分析公司主席Adam Rosenblatt也指出，該民調是在1月20日至25日間進行，當時正值楊安澤宣布參選，獲得很多媒體關注，且他在喬州助民主黨拿下關鍵二席有一定功勞，但那幾天之後民眾開始對楊安澤的一些言行給予負面反饋。

Rosenblatt還指出，民調中72%受訪者認為市長參選人過往的政府經驗非常重要或是較為重要，只有44%認為商業經驗重要，因此長期來看，多諾萬、威利、賈西亞、斯靜格和亞當斯很可能會獲得更多選民支持。

「Fontas Advisors and Core Decision Analytics」預計下月中旬參選人向紐約市競選財務委員會上報最後一輪競選資金後，再發布一份新民調。

楊安澤 民調 紐約市

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