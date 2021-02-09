前選舉顧問：川普卸任後很輕鬆，很高興不再使用推特

川普競選團隊前首席顧問米勒說，川普離開白宮之後「心情非常好」。圖為川普1月20日從華府抵達佛州後，搭車前往海湖莊園，滿臉笑容對支持者揮手致意。(美聯社)

川普 競選團隊前首席顧問米勒(Jason Miller)接受英國「星期泰晤士報」(Sunday Times)專訪時說，川普離開白宮之後「心情非常好」，「真正放輕鬆」，還能跟家人好好相處，川普對不再使用推特 也覺得很高興。

對於川普推特帳號已遭永久關閉，米勒接受右派新聞網站「布萊巴特新聞網」(Breitbart)訪問時表示，川普考慮透過自創社群網站 平台發聲。

1月20日拜登總統就職典禮當天，川普在任期倒數最後幾個小時裡搭乘空軍一號前往佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)，並未依循慣例在白宮歡迎新主人拜登伉儷，也沒有參加拜登就職典禮。

米勒受訪時說，川普離開白宮之後的這段時間「心情非常好」，可以跟家人好好相處，川普可以說是「真正放輕鬆」。他說：「這是好幾年來，我第一次看到總統真正的放鬆。」

米勒說：「在美國歷史上，只有另外45個人有過這種經驗，知道肩負著全世界的責任是什麼感覺。現在終於可以鬆一口氣，四年來首次明白，再也不必一個人扛起責任。」

對於遭到推特停權，米勒表示，川普說沒上社群媒體、不必再成為社群網站仇恨言論攻擊對象，「其實滿好的」。米勒說，前第一夫人梅蘭妮亞也認同川普的看法，「她說她很喜歡這樣，因為川普比以前快樂，也比從前更自在」。

米勒接受「布萊巴特新聞網」訪問時說，等川普準備好之後，可能會透過自創社群網站發聲。他說，不管是加入已經存在的平台，或者由川普打造屬於自己的平台，各種選項目前都在討論中，短期之內並不會有定案。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，1月6日國會暴動事件後，川普推文觸犯推特使用規定而遭停權，但消息人士透露，川普仍私下提供推文給他人發表，推文內容則包括抨擊贊成彈劾案的共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。