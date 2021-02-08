結束冷戰推手 前國務卿舒茲辭世 享壽100歲

前國務卿舒茲2010年出席活動檔案照。(美聯社)

前國務卿 舒茲(George Shultz)6日逝世，享嵩壽100歲。在1980年代，舒茲致力改善美國 與前蘇聯的冷戰關係，並為中東和平鋪路。

在多年公職生涯中，舒茲曾擔任多個內閣主要職位，在尼克森年代先後出任勞工部長、財長及預算局長，雷根(Ronald Reagan)任內，他擔任國務卿長達6年半，是自二戰以來任期最長的國務卿。

1989年1月移居加州後，舒茲在智庫胡佛研究所(Hoover Institution)擔任研究員，並在史丹福大學 商學院出任名譽教授，6日在史丹福大學校園的住所去世。胡佛研究所在公布舒茲死訊的同時，讚揚他是歷來最重要的決策者之一。

前國務卿舒茲(中)1985年與雷根總統(左)和副總統老布希一同進入白宮。(美聯社)

前國務卿、現任胡佛研究所所長賴斯(Condoleezza Rice)，稱讚舒茲是偉大的美國政治家及真正的愛國者。她在聲明中說：「他在歷史上，將被銘記為使世界變得更美好的人。」

舒茲自退休後，基本上未再參與政治活動，但一直主張加強對氣候變化的關注。他在為「華盛頓郵報」撰寫的一篇文章中，透過讚揚政治上的信任和兩黨合作的美德，作為對自己百歲的慶祝。

在去年11月總統大選後兩黨的激烈黨爭裡，他多次呼籲互相尊重及信任，認為「當沒有信任時，好事就不會發生。2020年3月，他在接受訪問時認為，「我們並沒有領導世界，我們正在退出世界」。

舒茲一生中，在學術界，公共服務界和企業界都獲得成功，並得到兩黨的廣泛尊重。

舒茲1920年12月13日在紐約出生，1942年在普林斯頓大學畢業，二戰期間是陸戰隊上尉。他自艾森豪總統(Dwight Eisenhower)開始，一直為共和黨籍總統服務。

前國務卿舒茲(右)1982年在國會與拜登(左)等聯邦參議員商議。(美聯社)

舒茲1982年6月接替被視為好戰的海格(Alexander Haig Jr.)出任國務卿，此時美蘇關係正處谷底；他透過30多次與時任蘇聯外長謝瓦爾茲(Eduard Shevardnadze)的會晤，以一定程度的信任及信心取代恐懼和仇恨，被視為結束美蘇冷戰的推手。

期間美蘇達成「中程導彈條約」(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)，不過前總統川普在2019年8月退出條約。

在雷根時代，美國多次遭到恐怖襲擊，最嚴重的是1983年10月，美軍在貝魯特國際機場的陸戰隊總部發生自殺性爆炸攻擊，241名美國人死亡。為此舒茲於1984年提出先發制人的策略，但當時外界反應冷淡，直至前總統老布希(George H. W. Bush)上台後，成為反恐戰爭的指導方針。