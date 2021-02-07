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懷州共和黨譴責錢尼 74人有8人挺她

編譯陳韻涵／綜合6日電
懷俄明州共和黨籍國會眾議員莉茲‧錢尼因支持彈劾同黨籍的前總統川普，6日遭州共和黨部譴責。圖為她上月在國會外答覆媒體詢問。(美聯社)
懷俄明州共和黨籍國會眾議員莉茲‧錢尼因支持彈劾同黨籍的前總統川普，6日遭州共和黨部譴責。圖為她上月在國會外答覆媒體詢問。(美聯社)

懷俄明州共和黨6日強烈指責國會眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheyenne)投票支持彈劾前總統川普；懷俄明州共和黨74名中央委員會成員中，只有8人在這場模擬投票中反對譴責錢尼。

譴責文件統批錢尼投票支持彈劾，即便眾院並未提供川普正式的聽證會或依循正當法律程序。

「我們需要尊敬川普總統，川普所做的只是號召一場和平集會並抗議公正且經過審查的選舉」；2016年在眾院初選中輸給錢尼的夏延郡(Cheyenne County)律師史密斯(Darin Smith)說：「共和黨需要殺雞儆猴。」

在這場指責決議投票舉行的卡本郡(Carbon County)，該郡共和黨主席柯倫提(Joey Correnti)說：「人民的聲音是否重要？若是，只有反映在選票上的結果重要嗎？」

錢尼屢次重申根據良知投票，支持彈劾煽動暴亂的川普；她在決議案後發表聲明，強調她仍以代表懷俄明為榮，且總是會為對該州最有意義的議題而戰。

錢尼說：「其中最重要的是，捍衛我們的憲法及其所保障的自由；我遵照當時對著憲法起誓的內容，投票支持彈劾。」

這場決議案成為錢尼和共和黨九人加入民主黨所有人支持彈劾川普行列的最新反彈，錢尼三個月前以將近70%的票數贏得第三個任期，如今已在2022年共和黨初選中面臨至少兩大勁敵，包括來自夏延郡且支持擁槍的現任懷俄明州參議員安東尼·布沙德(Anthony Bouchard)，以及有意再次角逐國會的史密斯。

錢尼目前仍是眾院共和黨第三把交椅，3日舉行的投票以145票對61票，保住她在協商委員會的主席之位。

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