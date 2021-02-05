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不斷散播投票系統有弊 福斯、朱利安尼挨告 被索賠27億美元

記者張聲肇／綜合報導
選舉科技公司Smartmatic 4日控告福斯新聞和川普私人律師朱利安尼及鮑威爾不斷散播「偷走川普勝選」新聞， 索賠27億美元。(美聯社)
選舉科技公司Smartmatic 4日控告福斯新聞和川普私人律師朱利安尼及鮑威爾不斷散播「偷走川普勝選」新聞， 索賠27億美元。(美聯社)

電子投票系統公司Smartmatic於4日控告福斯新聞和兩名川普私人律師不斷散播「偷走川普勝選」的不實消息， 索賠27億元；這是美國歷史上最大金額毀謗索賠官司。

位於佛羅里達州的Smartmatic公司向紐約州法院提出長達285頁的訴狀，說當時的司法部長巴維里都說沒有證據顯示2020選舉有弊端，上述被告還是不斷散播假新聞，包括離譜的「Smartmatic與委內瑞拉合作偷走選票」、該公司的投票軟體對共和黨候選人川普發動「網路珍珠港突襲」。

另一家選舉科技公司「多明尼安投票系統」公司（Dominion Voting Systems）已於元月25日對川普律師朱利安尼和鮑威爾提訴，索賠13億元。

川普前私人律師鮑威爾。(美聯社)
川普前私人律師鮑威爾。(美聯社)

訴狀指控福斯新聞主持人鐸卜斯( Lou Dobbs)、巴提洛莫(Maria Bartiromo)和皮洛(Jeanine Pirro)，從參與保守陣營的陰謀論抹黑行動中「直接獲利」。

福斯新聞反駁Smartmatic公司的指控，說它對自己的選舉報導「感到自豪」，一定會出庭為公司及員工的名譽辯護。朱利安尼和鮑威爾未立即回覆媒體有關詢問。

訴狀說，毀謗該公司的新聞播出後，連主管的14歲的兒子都接到死亡威脅，客戶也不敢和它做生意，預計未來五年將損失6億9000萬元。

川普 投票 紐約州

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