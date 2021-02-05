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罷川普引起黨內激辯 聯邦眾議員錢尼續留共和黨領導層

編譯郭宣含／綜合4日電
眾院共和黨人3日晚間以145票比61票秘密表決通過，聯邦眾議員莉茲．錢尼將繼續留任共和黨領導職位。(美聯社)
眾院共和黨人3日晚間以145票比61票秘密表決通過，聯邦眾議員莉茲．錢尼將繼續留任共和黨領導職位。(美聯社)

國會眾院共和黨人3日晚間以145票比61票秘密表決通過，聯邦眾議員莉茲．錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)將繼續留任共和黨領導位置；錢尼1月支持彈劾前總統川普，部分共和黨員因此想將錢尼踢出共和黨領導之位。

川普支持者試圖懲罰共和黨領導排第三位的錢尼，3日晚間的密室會議出現逾四小時的拉鋸戰，數十名支持和反對錢尼的議員激烈辯論；最後145人支持錢尼留任，61人反對，一人缺席，該表決結果使眾院共和黨領導層保持完整。

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，錢尼3日稍早為自己的彈劾表決辯護，她告訴眾院共和黨黨團(House Republican Conference)，她不會為投下支持彈劾票而道歉，而且絕不後悔；她在會議開始前發表八分鐘談話，冷靜並堅定表達支持憲法。

麥卡錫在會議中表示，他不贊同錢尼支持彈劾川普，但錢尼有權投下支持票；他也表示，共和黨員必須信任其領袖，不能質疑他們做的每一個決定。

在共和黨領袖談話後，消息人士表示，會議場面頓時變成「火爆」(fiery)；眾議員畢紹普(Daniel Bishop，北卡羅來納州)提出決議案，呼籲錢尼自行辭去職位；隨後數十名議員開始排隊發言，有些人痛斥錢尼，有些人則熱切捍衛她。

這對錢尼和眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)是雙贏局面；麥卡錫疾聲支持錢尼，他告訴共和黨議員必須團結才能在2022年重奪國會控制權白宮，並懇求共和黨繼續邁步向前。

會議結束後，眾院共和黨領袖發表簡短記者會；麥卡錫開心表示：「我們像一家人、一個團隊處理這次事件，最後表決支持整個團隊的團結，並讓團隊更強大。」

不過共和黨仍深陷國會暴動的陰影中，未來黨內恐出現更激烈的爭端；有些人認為有關錢尼的辯論是後川普共和黨的代理人戰爭，黨內因國會暴動事件而分裂；眾議員雅伊梅．埃雷拉．布特勒(Herrera Beutler，華盛頓州)表示：「我認為此事無關錢尼，而是共和黨未來的方向。」

共和黨 眾院 彈劾

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