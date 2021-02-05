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「匿名者Q」陰謀論支持者 喬州國會眾議員格林被踢出委員會

記者顏伶如／綜合報導
被指堅信陰謀論、種族主義並主張對民主黨國會議員施暴的共和黨新科國會眾議員格林(中)，4日晚被逐出眾院兩個委員會。圖為她當天稍早走回辦公室。(美聯社)
被指堅信陰謀論、種族主義並主張對民主黨國會議員施暴的共和黨新科國會眾議員格林(中)，4日晚被逐出眾院兩個委員會。圖為她當天稍早走回辦公室。(美聯社)

國會眾院民主黨團4日採取不尋常動作，透過提案表決將支持陰謀論團體「匿名者Q」的共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪喬瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)從眾院教育委員會及預算委員會踢出，理由是格林堅定信奉陰謀論、種族歧視主義並主張對民主黨籍國會議員施暴，已喪失參與委員會的資格。

格林的陰謀論主張及揚言要以暴力對付民主黨籍國會議員，消息曝光後輿論譁然，但眾院共和黨高層卻不願對她採取行動，深怕觸怒川普基本盤及格林所代表的極右派選民。

來源：youtube

4日表決結果以230票贊成對199票反對通過，格林因此喪失參加委員會資格；共有11位共和黨籍眾議員加入民主黨行列，贊成將格林從委員會名單裡除名。

就在4日即將進入投票的數小時前，格林則在議場發表演說，為自己相信網路上的陰謀論說詞辯護，並說直到最近才知道陰謀論說詞不但是錯誤的，而且是危險的，但她並未道歉。

格林爭議案如何收場，牽動著「後川普時期」共和黨的發展方向；雖然川普已卸任，搬到佛羅里達州，推特帳號遭永久停權，但他對於支持民粹主義的共和黨選民仍擁有高度影響力。身為新科聯邦眾議員的格林，則是亦步亦趨追隨川普路線，並獲得川普大力相挺。

46歲的格林公開宣揚「匿名者Q」陰謀論說詞，指稱共有17人死亡的2018年佛州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)為「假事件」，受害者家屬強烈反彈。

民主黨眾議員要求共和黨須顧及最低道德標準，即公開倡導暴力、擁抱「匿名者Q」陰謀論的眾議員，根本沒有資格參加任何委員會。1月6日國會山莊遭到暴力攻擊，許多暴徒為「匿名者Q」信徒。

消息人士透露，在3日晚間的眾院共和黨團閉門會議裡，格林為信奉陰謀論的無根據論調道歉，獲得黨內同志起立鼓掌。

共和黨 眾議員 民主黨

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