「匿名者Q」陰謀論支持者 喬州國會眾議員格林被踢出委員會
國會眾院民主黨團4日採取不尋常動作，透過提案表決將支持陰謀論團體「匿名者Q」的共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪喬瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)從眾院教育委員會及預算委員會踢出，理由是格林堅定信奉陰謀論、種族歧視主義並主張對民主黨籍國會議員施暴，已喪失參與委員會的資格。
格林的陰謀論主張及揚言要以暴力對付民主黨籍國會議員，消息曝光後輿論譁然，但眾院共和黨高層卻不願對她採取行動，深怕觸怒川普基本盤及格林所代表的極右派選民。
來源：youtube
4日表決結果以230票贊成對199票反對通過，格林因此喪失參加委員會資格；共有11位共和黨籍眾議員加入民主黨行列，贊成將格林從委員會名單裡除名。
就在4日即將進入投票的數小時前，格林則在議場發表演說，為自己相信網路上的陰謀論說詞辯護，並說直到最近才知道陰謀論說詞不但是錯誤的，而且是危險的，但她並未道歉。
格林爭議案如何收場，牽動著「後川普時期」共和黨的發展方向；雖然川普已卸任，搬到佛羅里達州，推特帳號遭永久停權，但他對於支持民粹主義的共和黨選民仍擁有高度影響力。身為新科聯邦眾議員的格林，則是亦步亦趨追隨川普路線，並獲得川普大力相挺。
46歲的格林公開宣揚「匿名者Q」陰謀論說詞，指稱共有17人死亡的2018年佛州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)為「假事件」，受害者家屬強烈反彈。
民主黨眾議員要求共和黨須顧及最低道德標準，即公開倡導暴力、擁抱「匿名者Q」陰謀論的眾議員，根本沒有資格參加任何委員會。1月6日國會山莊遭到暴力攻擊，許多暴徒為「匿名者Q」信徒。
消息人士透露，在3日晚間的眾院共和黨團閉門會議裡，格林為信奉陰謀論的無根據論調道歉，獲得黨內同志起立鼓掌。
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