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川粉沒挺川普？參與國會暴動者 多數大選沒投票

記者顏伶如／綜合報導
50歲的退役陸戰隊隊員克洛爾參加國會暴動，不過他雖身為川普鐵粉，並未在去年選舉中投票給川普。(美聯社)
50歲的退役陸戰隊隊員克洛爾參加國會暴動，不過他雖身為川普鐵粉，並未在去年選舉中投票給川普。(美聯社)

取名為「停止竊取」(Stop the Steal)的挺川普集會1月6日於華府舉行，釀成包括一名國會警察在內至少五人死亡的國會山莊暴動事件，震驚國際。有線電視新聞網(CNN)1日報導，各種檔案紀錄顯示，參加這場暴動的許多暴徒，雖在言論上挺川，2020年總統大選卻根本未去投票助川普。

50歲的退役陸戰隊隊員克洛爾(Donovan Crowl)因為參加暴動，已遭聯邦大陪審團以破壞政府公物、與他人串通密謀發動攻擊等罪名起訴，目前在押。他的母親接受訪問時說，克洛爾在前總統歐巴馬執政期間對政府越來越不滿，後來成為川普鐵粉。

不過身為川普鐵粉的克洛爾，並未在川普連任選舉中投票；伊利諾州郡政府官員則說，克洛爾過去曾辦理選民登記，但早已失去伊州合格登記選民資格。

1月6日當天在臉書發文紀錄參加國會暴動的25歲田納西州男子葛瑞菲斯(Jack Griffith)，不管在田州或阿拉巴馬州，公開資訊紀錄均顯示，曾在2016年大選及2018年期中選舉投票，但2020年總統大選卻沒投票。

報導指出，國會山莊暴動事件後第一批遭到逮捕的暴徒當中，2020年大選根本沒有投票的，還包括車裡載著大量槍械彈藥的65歲喬治亞州男子、公開炫耀在國會山莊待了將近兩小時的路易斯安納州男子、拿著眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)辦公室木質門牌拍攝Snapchat影片的21歲密蘇里州女子，以及暴動發生後拒絕離開國會大廈、有著謀殺未遂前科的佛州男子。

專門研究極端主義分子的布朗大學(Boston University)教授潔西卡‧史特恩(Jessica Stern)分析，這些挺川群眾並未在2020年大選為川普投票的可能原因頗多，例如相信選舉制度「被人動手腳」，認為就算投票也無濟於事。

她指出，這些暴徒對於挺川集會的戲劇效果、暴力及外界關注程度的興趣，可能也超過對於選舉結果的興趣。她說，種種因素交互影響下，加上憤怒、遭到羞辱的感受，通常讓人因此加入極端主義團體或暴力組織。

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