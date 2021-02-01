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人才流失、研究停滯、查核鬆散… 川普環保爛攤 拜登如何接手

編譯郭宣含／綜合31日電

聯邦數據顯示，川普前政府期間，許多機構負責環保研究、執行環保等任務的科學家大減；科學家表示，政府對科學界的壓力和敵意使他們退休、辭職或調遷其他單位；如今拜登政府一大挑戰，就是必須重建科學團隊，對抗氣候變遷、保護環境並降低汙染。

在前總統川普任內，聯邦環保署(EPA)未檢查汙染工廠，美國地質調查所(USGS)氣候科學中心領導人從缺，農業部擱置重要的農業與環境議題研究。

EPA前科學家凱拉．班尼特(Kyla Bennett)表示：「需要花很久的時間，才能彌補川普政府造成的損失。」她表示，許多科學家離開聯邦單位，因為川普政府撤除環保規定，留下沒經驗的科學家、積累的待辦工作和許多未完的研究。

任職員工數據顯示，EPA流失逾670個科學工作，USGS少掉150人，而聯邦魚類與野生動物局則減少231個工作。

在農業部，逾三分之一、近200名職員在2019財政年度離開經濟研究所(ERS)和國家糧食與農業研究中心。

「流失資深員工影響深遠。」美國國際開發署(USAID)發言人赫瑞克(Matt Herrick)表示：「我們失去太多全國最優秀的經濟學者與農業科學家。」

這些數據來自非營利機「關注科學家聯盟」(UCS)公布的薪資單紀錄，他們透過公開數據要求和USDA數據得知。

不過這些職缺並非全在川普任內出現，USGS和EPA部分科學職缺在川普上任前就已存在；根據預算文件，EPA過去20年少掉逾3500名、22%工作人力；USGS則是自2000年以來減少1230份、17%的科學工作。

科學家表示，欠缺有經驗的科學家，多年下來恐使聯邦環保研究難產。USDA人員蘿拉．鐸森(Laura Dodson)表示：「我們沒辦法產出那麼多報告，因為人力不足。」

川普 美國 農業部

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