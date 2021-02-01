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川普愈來愈難過？法官下令繳文件 查是否虛報資產

編譯潘勛／綜合報導
正在偵辦川普集團相關案件的紐約州檢察長詹樂霞。(美聯社)
正在偵辦川普集團相關案件的紐約州檢察長詹樂霞。(美聯社)

紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)日前下令，前總統川普的家族企業及其他幾位合夥人，必須向州檢察長呈交文件，配合民事調查，以判定川普集團(Trump Organization)是否以不實資產申報，向銀行取得貸款，從而從官方獲得賦稅優惠；這是數周以來，恩格隆法官向川普集團祭出的第二次不利判決。

紐約時報報導，恩格隆法官去年12月便要求川普集團繳出文件，包括紐約州威徹斯特郡(Westchester County)的房地產，但集團律師都想迴避。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)正在偵辦川普集團的相關案件。

恩格隆法官29日進一步要求川普集團繳交更多文件，連同集團與所雇律師事務所之間的通訊，都交付給檢察長辦公室；法官的要求等於拒絕律師的主張，不認為文件受到律師、客戶保密權所保護。

這項判決讓一周前卸下總統職位的川普更加了解，恢復普通公民身分後將面臨怎樣的刑責。

川普面臨最嚴重的官司風險，包括聯邦曼哈頓地院檢察官發動的刑事偵辦，還有州檢察長針對川普當選總統之前經商時可能的違法行逕所作的調查。

詹樂霞檢察長的調查始於2019年3月；在此之前，一度擔任川普總統私人律師的柯恩(Michael D. Cohen)於國會作證時表示，川普在財務報表虛報資產，而向銀行貸得款項，但在別的地方，卻低估資產來減低稅負。

詹樂霞辦公室所轄檢察官正集中精力，調查川普集團一連串交易，包括2010年芝加哥川普國際酒店大廈的財務重組，為此堡壘信用公司(Fortress Credit Corporation)曾免除川普集團逾1億元的債務。

詹樂霞辦公室遞狀給法院，指川普集團千方百計阻撓，不讓外界得悉這筆資金在報稅時怎麼安排，也未依法申報為收入。

紐時的財金專家認為，川普獲免除的債務，本該繳所得稅，但幾乎都避而不繳。

詹樂霞辦公室另在偵辦川普集團土地開發案受阻時，便矢言養護土地，而在鑑定時灌水，以取得很高的減稅額，例如威徹斯特郡「七泉莊園」(Seven Springs Estate)便是這麼做。

川普 紐約州 貸款

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