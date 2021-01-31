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委內瑞拉躲制裁 買通前議員 還找民主黨金主遊說

編譯郭宣含／綜合30日電

一份28日揭露的遊說紀錄顯示，委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)2017年3月同意以600萬元，聘用民主黨長期金主瑪西亞．威斯(Marcia Wiss)的法律公司，委國也在同一個月與醜聞滿天飛的前國會議員李維拉(David Rivera)簽下5000萬元的顧問協議；這段期間內，委國不斷遊說美國勿制裁產油國。

國際貿易律師威斯擔任民主黨金主已久，她去年也曾捐贈1500元給時為總統候選人的拜登，不過她否認參與任何遊說工作。

威斯的前客戶表示，其不清楚威斯的完整工作內容，無法斷定這是否構成圖利委國政府的政治行動；PDVSA子公司也罕見回溯註冊為外國代理商，並公布與李維拉、威斯與第三方供應商。

這些合約之所以曝光，是因為委國反對派領袖瓜伊多(Juan Guaidó)的盟友與司法部合作，揭露另一家PDVSA子公司煉油廠Citgo的貪腐勾當，後者是委國執政黨的長年搖錢樹。

外國遊說案中，瓜伊多指派的官員去年提告李維拉違反顧問協議；邁阿密聯邦檢察官也在調查共和黨人是否違反外國遊說規定。

三名消息人士匿名透露，委國與李維拉和威斯簽約，是為了遊說當時川普新政府勿對委國實施制裁，這是委國馬杜洛政府在美國常用的政治活動。當時這些款項由一間少為人知、註冊在德拉瓦州的PDVSA子公司PDV USA支付。

此案牽涉其中者還包括共和黨聯邦眾議員賽循斯(Pete Sessions)，PDVSA企圖找他促成與美國最大石油公司艾克森美孚(Exxon)的會晤；當時Exxon前執行長提勒森(Rex Tillerson)擔任川普的國務卿。

兩名消息人士指出，威斯約有300萬元的合約金採分期付款支付，她還一度前往委國首都卡拉卡斯(Caracas)會晤委國外交部長。

威斯表示她的法律公司從未提供遊說服務，而且未收受PDVSA或非美國相關政黨的款項，暗示她未獲剩下的半數合約金；PDV USA表示，威斯提供有關PDVSA爭端更新內容，與移民、保險與加密貨幣的建議。

李維拉的商業協議也在邁阿密面臨聯邦刑事調查，目前李維拉未在司法部註冊為外國代理人；威斯也未註冊，但無跡象顯示她面臨調查。

美國 石油 司法部

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