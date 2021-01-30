議員進出華府堪虞 國會警察到機場、車站「護駕」

國會警察為保障前來首都開會議員的安全，已在機場和重要交通轉運站提高戒備。圖為國會四周豎立鐵絲網。(美聯社)

聯邦國會警察 為保障前來首都開會議員的安全，已在機場 和重要交通轉運站提高戒備，顯見6日國會暴亂之後的首都治安，仍是執法當局的一大頭疼。

美聯社報導，國會代理警衛長布洛傑特(Timothy P. Blodgett)28日晚發函給全體議員，若需警力保護，可提前透過網路告知抵達、離去的時間，他會安排警衛人員陪同進出，也請議員若感覺受到威脅，或有任何可疑狀況，馬上通告。

布洛傑特說，交通頻仍的時候，國會警察局會主動增派人力到機場和聯邦車站等交通樞紐，保護議員人身安全。他也籲請議員及議員助理，對所到之處的四周保持警戒，若有不尋常或可疑，可隨時通報。

白宮發言人莎奇說，拜登總統和眾院 議長波洛西就國會的安全問題，隨時保持密切聯繫。

波洛西28日對媒體表示，民選的立法官員面臨國會「內部敵人」的暴力威脅，需要增加經費來保護議員的安全。這等於公開承認，6日川普支持者衝撞國會迄今，國會兩大黨之間，議員安全問題引發的緊張關係持續升高。

媒體請她解釋「內部敵人」何指？她說，某些想攜槍進入國會議事殿堂的議員，威脅要對議會同僚施暴。「敵人就在眾院裡，他們的威脅，就是大家所擔憂的。」有些支持二度彈劾川普的議員說，有人威脅他們。

布洛傑特說，議員都已被告知，執行公務有關的安全措施，不論在國會辦公室或選區辦活動，都可用公費報帳。另外，聯邦選委會2017年解釋函也提到，提升自家的安全警戒費用，可在選舉經費帳冊中報銷。

他也說，國會警察需「大幅提升」保衛國會園區及四周辦公大樓的安全措施，包括建立「長期的保護圍籬。」

事實上，元月6日國會之亂以後，四周已阻障林立，也不斷有國民兵巡邏，但許多議員不願見到象徵美國民主的國會議場，四周布滿鐵絲網等路障，戒備森嚴，覺得有損國家顏面，不積極回應國會警長增建籬障的建議。