拜登最快28日發布行政令 歐記健保將暫時重新開放登記

拜登總統最快在28日發布行政命令，暫時開放俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」登記加入，並且調降加入聯邦醫療補助計畫(俗稱白卡)的資格標準。(Getty Images)

拜登 總統最快在28日將發布行政令，將暫時重新開放俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)的登記，並且調降加入聯邦醫療補助計畫 (Medicaid，俗稱白卡)的資格標準。

這將是拜登上台後協助民眾取醫療保險的第一波行動，兌現重要競選承諾。疫情肆虐期間，數千萬勞工因為失業而頓失健保，民眾對於平價健保的需求大量增加。

華盛頓郵報報導指出，消息人士透露，在其中一道行政令中，拜登政府將讓登記參加「歐記健保」的健保網站HealthCare.gov迅速恢復為期數月的短期運作。根據慣例，HealthCare.gov通常每年只有六周時間開放民眾登記。

消息人士指出，拜登也將透過行政命令，推翻前總統川普對於聯邦醫療補助計畫的更改；不過，川普時期允許各州政府對於民眾使用白卡福利訂定工作規定，拜登是否撤銷，目前則無法確定；拜登是否僅透過行政命令要求聯邦衛生機關檢討規定，以確保7000萬低收入美國民眾能夠參加聯邦醫療補助計畫，目前也不清楚。

過去幾個月來，拜登多次提到，協助民眾取得健保是聯邦政府的重要責任；不過，拜登上台最初幾天的施政焦點，則著重於擴大提供新冠疫苗以及提升聯邦政府的疫情因應。

知情人士透露，拜登健保改革中最為大膽的創新，包括要求國會認可，並且提供經費；具體措施方面，拜登的健保改革計畫中，將包括透過私人保險公司販賣政府健保及「歐記健保」，並對並未擴大提供聯邦醫療補助計畫的十多州低收入居民提供援助，讓這些民眾能夠參加歐記健保。