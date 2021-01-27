川普再戰2024？共和黨全委會主席不支持

川普。(Getty Images)

共和黨 全國委員會(Republican National Committee)27日拒絕鼓勵前總統川普 2024年再次參選總統，並表示共和黨對於下一屆共和黨總統初選保持中立；共和黨全委會主席麥丹尼爾(Ronna McDaniel)則樂見川普為2022年期中選舉助選。

麥丹尼爾也淡化川普打算出走共和黨自立新黨的報導，她警告此舉恐分化共和黨人，讓民主黨 人繼續勝選，「這是共和黨人最不樂見的情況，我想川普明白。」

過去四年，共和黨在麥丹尼爾領導下，尤其著重川普2020年連任選舉；美聯社報導，儘管川普公開和私下均表示2024年有意再選，但麥丹尼爾表示，若川普有意參選其他公職，共和黨根據黨規無法提供資源協助。

「共和黨必須保持中立，我不能告訴任何人2024年要不要參選。」麥丹尼爾接受美聯社訪問時表示：「這應該由那些參選人決定，不過我真心希望川普能幫助我們在2022年贏回(國會)多數黨。」

一向力挺川普的共和黨全國委員會麥丹尼爾27日表示不鼓勵前總統川普2024年再次參選總統，並表示共和黨對於下一屆共和黨總統初選保持中立態度。 (美聯社)

雖然部分共和黨人早已開始展望2024年總統選舉，但麥丹尼爾目前更重視2022年期中選舉，以期打破民主黨掌握兩院的局面。

美聯社報導，邁入新任期的麥丹尼爾顯得為難；她過去效忠於川普，但身為共和黨主席，她也必須帶領共和黨走出參院和白宮敗選的陰影。川普支持者不斷要求共和黨人忠於川普，但部分共和黨人坦言，川普打破常規的行為如今恐難助共和黨團結並贏得未來選舉。

麥丹尼爾受訪時也強力譴責支持川普的陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)，該組織被指涉及6日發生的國會暴動，川普任內拒絕譴責QAnon。

「我認為美國經歷這些事後，稍微反省這些持續在國內爆發的暴力事件很重要。」麥丹尼爾說：「我認為QAnon跨線了，他們很危險。」

她預期未來會有多名共和黨領袖在黨內扮演重要角色，包括前副總統潘斯和前駐聯合國大使妮姬．海理(Nikki Haley)，兩人都可能挑戰2024年總統之位。

來源：世界新聞網