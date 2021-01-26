前白宮發言人桑德斯 角逐共和黨阿肯色州長初選

前白宮發言人莎拉‧桑德斯25日正式宣布參選阿肯色州州長。(美聯社)

前川普 政府白宮 發言人莎拉‧桑德斯 (Sarah Sanders)25日正式宣布參選阿肯色州州長，並在她長達近八分鐘的聲明影片中表示：「激進左派掌控華府，州長是最後一道防線。」

「州長必須站在前線，所以我在今天宣布參選阿肯色州州長一職。」桑德斯強調；而她的競選聲明中也凸顯，她積極希望獲取共和黨及川普支持者的選票。

桑德斯的父親為共和黨前阿肯色州長哈克比(Mike Huckabee)，因此她的參選並不讓人意外；前總統川普更曾大方表態支持她參選，在桑德斯離開白宮後也回到阿肯色州奠定基礎。

共和黨阿肯色州州長的初選還包括另外兩名參選人，現任副州長葛瑞芬(Tim Griffin)及州檢察長萊絲莉·拉特奇(Leslie Rutledge)；民主黨目前尚未公布角逐州長的人選，現任州長哈欽森(Asa Hutchinson)同為共和黨籍，但因任期即將屆滿不得連任。

桑德斯曾任前總統川普的白宮發言人，也是川普重要的盟友之一，她在2019年辭職，離開白宮時仍與川普保持良好的關係；桑德斯是首位身兼母職的白宮發言人，同時也是史上第三位女性白宮發言人。

桑德斯擔任白宮發言人兩年的期間，經常在新聞簡報上與記者就通俄案針鋒相對，不過桑德斯在幕後仍與記者媒體保持友善的互動，表現獲得大多白宮記者的認同。

目前共和黨掌握該州議會的多數地位，而且在總統大選中，川普的選票也大贏拜登近28個百分點；但受到國會暴動事件的影響，桑德斯與川普的良好關係不一定對選情加分。

桑德斯的競選影片中大量使用她和川普的合照，並主打對抗「抹殺文化」(cancel culture)、社會主義及「綠能新政」(Green New Deal)法案。