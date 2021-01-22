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拜登就職當天 西雅圖、波特蘭動亂再起 反種族不公

記者顏伶如／綜合報導
西雅圖20日發生街頭抗議，警方發射催淚瓦斯。(美聯社)
西雅圖20日發生街頭抗議，警方發射催淚瓦斯。(美聯社)

拜登總統20日就職當晚，俄勒岡州波特蘭市中心區街頭暴動再起，部分抗議群眾說，不期待拜登上台能夠立即推翻種族不公，「拜登也沒辦法救得了我們」；華盛頓州西雅圖當天也有群眾走上街頭，砸毀商家門窗，示威民眾散發傳單寫著：「民主黨執政並不代表受壓迫的人民因此獲得勝利」。

新政府上台之際，美國西北部兩大城市街頭動亂再度升溫，凸顯就職典禮上呼籲團結的拜登，眼前面臨棘手挑戰。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月底遭白人警察壓頸致死後，波特蘭爆發長達數月的街頭抗爭。示威群眾攻擊聯邦法院大廈，川普政府出動聯邦探員逮捕滋事分子。

紐約時報報導，聯邦移民及海關執法局(ICE)波特蘭分局周邊街頭，穿著迷彩服裝的聯邦探員20日晚間朝示威群眾噴灑催淚瓦斯、發射胡椒球槍，少數抗議人士焚燒拜登的競選旗幟。

西雅圖市中心區20日同樣出現街頭抗議，抗議人士指稱，因為種族不公、警察暴力、移民問題比及企業勢力而在2020年引發的群眾抗爭，到現在仍未落幕，絕對沒有未總統換人而停止。

抗議民眾散發傳單寫著：「民主黨執政並不代表受壓迫的人民因此獲得勝利。」

報導指出，約有150名群眾20日在西雅圖街頭抗議，期間一度攻擊聯邦法院。抗議群眾除了高喊反川普口號，也喊著反拜登的口號。

位於波特蘭的俄勒岡州民主黨總部遭抗議者破壞。(美聯社)
位於波特蘭的俄勒岡州民主黨總部遭抗議者破壞。(美聯社)

拜登 西雅圖 警察

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