參議員疫期甩賣股票 內線交易不起訴

共和黨籍聯邦參議員柏爾。(美聯社)

共和黨籍聯邦參議員柏爾(Richard Burr)19日表示，司法部已告訴他，他不會因為涉及新冠肺炎疫情 的股票 內線交易被起訴，此案讓他在去年辭去參院 情報委員會主席一職。

聯邦調查局(FBI)去年徹查一樁與新冠肺炎疫情相關的股票內線交易案時，扣押了柏爾的手機，調查他是否利用取得高度機密情報的管道，於去年2月賣股票，當時美國人還不清楚疫情的嚴重性。

紐約非營利媒體集團ProPublica根據金融檔案去年3月揭露，柏爾夫婦去年2月13日突然出售價值在62萬8000元到170萬元間的股票。ProPublica指出，同一天，柏爾的連襟賣出價值多達28萬元股分；在那之後，股市就隨著疫情橫掃全球而暴跌。

參院紀錄也顯示，柏爾在關鍵時刻大量拋售股票，但他堅稱這是根據「公開消息」所作的投資決定。

柏爾向來否認股票內線交易，他的律師也在調查期間積極配合，甚至不惜呼籲參院官箴委員會啟動調查。

「此案偵結。」柏爾發表聲明說：「我很慶幸聽到此消息，我將持續聚焦為北卡羅來納州人民服務，並協助國民度過難關。」

他的律師愛麗絲‧費雪(Alice Fisher)形容，這宗調查經過「嚴密審查」，而柏爾不會在2022年尋求連任。

司法部發言人證實此案偵結，但不予進一步評論。

民主黨重掌參院控制權後，維吉尼亞州聯邦參議員瓦諾(Mark Warner)成為參院情報委員會主席。

柏爾2004年首度勝選進入參院，擔任參院情報委員會主席，主導2016年通俄調查；他19日在川普總統卸任前夕表示，他在通俄調查方面，對於川普及第一家庭的成員相當不滿。

除柏爾外，司法部去年也分別根據股票交易一事，調查了多名參議員，包括范士丹(Dianne Feinstein，加州)、凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler，喬治亞州)、英霍夫(James Inhofe，奧克拉荷馬州) 。