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暴衝國會 右翼極端組織「驕傲男孩」兩人被捕

記者張聲肇／綜合報導
執法人員在佛羅里達州逮捕兩名參與6日國會暴亂的右翼極端組織「驕傲男孩」成員，其中一名是自稱策畫該次行動的領導人畢格斯。圖為畢格斯(右三)和其他「驕傲男孩」成員去年夏天在波特蘭遊行。(美聯社)
執法人員在佛羅里達州逮捕兩名參與6日國會暴亂的右翼極端組織「驕傲男孩」成員，其中一名是自稱策畫該次行動的領導人畢格斯。圖為畢格斯(右三)和其他「驕傲男孩」成員去年夏天在波特蘭遊行。(美聯社)

聯邦當局表示，執法人員20日在佛羅里達州逮捕兩名參與6日國會暴亂的右翼極端組織「驕傲男孩」(Proud Boys)成員，其中一名是自稱策畫該次行動的領導人。

37歲的畢格斯(Joseph Biggs)在佛州中部被捕，罪名是阻礙國會官方程序、闖進國會禁區、騷亂行為。

根據逮捕令，元月6日群眾衝破國會警衛的鐵絲網防線，然後闖進議員們正在認證拜登當選的會議廳，畢格斯就是其中一員。

畢格斯當時看似帶著對講機，嫌犯口供紀錄卻顯示，他對聯邦調查局人員說，有人策畫到國會衝撞一事，他一無所知，更不知道誰是策畫人。

口供指出，暴衝國會之前，畢格斯在社群媒體Parler上，呼籲群眾穿著黑衣，打扮成極左派反法西斯主義運動(Antifa)成員的樣子，到華府參與這次活動。

畢格斯曾發動2019年在俄勒岡州波特蘭的政治集會，1000多名極右派抗議群眾和反對他們的Antifa成員尖銳對峙。

另一名被捕的「驕傲男孩」成員瑞維拉(Jesus Rivera)也是37歲，被捕地點是潘沙科拉(Pensacola)，被控罪名包括故意闖入禁區、意圖妨礙公務、騷亂行為、在國會大廈示威。

逮捕令顯示，瑞維拉上傳自己在國會地下室的影片到臉書，這五分鐘影片末尾，瑞維拉正從國會辦公室窗戶往外爬。

兩案皆由華盛頓特區聯邦檢察官處理。目前為止，至少六名佛州居民因涉嫌參與國會之亂，遭逮捕、調查。

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