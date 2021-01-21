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川普文件隨手丟 白宮留下紀錄空窗

編譯林育正／綜合20日電
前總統川普任內對於留存資料經常漫不經心，總統文件恐未妥善處理，在歷史上留下紀錄空窗。圖為大批紙箱從白宮附屬建築艾森豪行政辦公大耬搬到人行道上。(美聯社)
前總統川普任內對於留存資料經常漫不經心，總統文件恐未妥善處理，在歷史上留下紀錄空窗。圖為大批紙箱從白宮附屬建築艾森豪行政辦公大耬搬到人行道上。(美聯社)

前總統川普任內對於留存資料經常漫不經心，總統文件恐未妥善處理，讓民眾無法看見他四年執政的全貌，更可能使美國史上最受爭議之一的總統，在歷史上留下紀錄空窗。

留存白宮資料為超浩大工程，前總統歐巴馬離任時，就留下多達3000萬頁紙本文件，更有包括15億頁電郵在內的大量電子紀錄。

白宮文件的重要性不只單純在於留下史料，更能幫助下一任總統擬訂新政策，避免犯下相同的錯誤。

但川普有將文件撕毀丟棄的壞習慣，讓白宮檔案人員不得不花上好幾個小時，用膠帶把文件黏回去。前白宮紀錄分析師拉堤(Solomon Lartey)說：「白宮官員都叫他別這麼做了，他習慣還是不改。」

不只如此，川普更曾在與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)聊天後，將口譯員的筆記沒收。接受特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查期間，白宮顧問更因在開會時做筆記，被川普責罵。高層官員也不只一次被提醒，別用私人電郵信箱或簡訊處理公事；若使用了，必須留存紀錄。

前總統尼克森被爆出水門案醜聞後，國會因擔心尼克森銷毀迫使他辭職的錄音帶，於1978年通過總統紀錄法。之後，總統紀錄文件不再是私人資產，而是全國人民的資產。

美國外交史學家學會的伊馬曼(Richard Immerman)就說：「歷史學家可能深受其害，白宮沒將文件保存當一回事，更嘗試掩蓋或銷毀紀錄。」

「總統紀錄法」明訂總統除非資訊國家檔案管理人並通知國會，否則不得銷毀文件。但在法律中，並未要求總統必須遵照檔案人員的建議。因此，光靠法條無法阻止總統銷毀文件。

儘管現在總統大多數文件紀錄已是電子檔，但專家表示雖然電腦自動備份系統能留下大部分紀錄，但若是白宮內部選擇不登入系統或開新文件，便能船過水無痕。

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