拜登兌現政見 擬廢油管許可 加拿大關切

總統當選人拜登有意廢除從加拿大運送石油到墨西哥灣的Keystone XL輸油管計畫，兌現他對改善氣候變遷的承諾。圖為環保團體在聖胡安群島海域抗議該計畫。(Getty Images)

總統當選人拜登 (Joe Biden)就任後有意廢除從加拿大 運送石油 到墨西哥灣的Keystone XL輸油管計畫，兌現他在競選期間對改善氣候變遷的承諾；雖然拜登團隊尚未證實，但加拿大官員陸續向美國政府呼籲，不應取消這項計畫。

Keystone XL輸油管計畫最初在15年前提出，預計從加拿大亞伯達省(Alberta)將石油和天然氣運至墨西哥灣，但遭環保人士撻伐並批評此舉是加快氣候變遷的速度。

拜登競選期間主打與川普總統截然不同的環保政策，聲稱當選第一天就會重新加入巴黎氣候協定，而他取消Keystone XL輸油管計畫的決定也被列為可能採取的環保政策之一。

兩名匿名知情人士透露，拜登政府計畫取消Keystone XL輸油管的跨國界通行許可，非營利組織「美國公益研究團體」(U.S. Public Interest Research Group)的卡賽爾(Matt Casale)說：「經過川普四年來環保意識倒退的執政，我們期待拜登上任後能降低對石化產業的依賴。」

亞伯達省省長肯尼(Jason Kenney)18日表態，若拜登政府取消Keystone XL輸油管計畫，將興訟尋求賠償。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)11月大選後致電拜登時也強調，Keystone XL輸油管是他的第一要務；杜魯多的前外交政策顧問帕利斯(Roland Paris)更在推特上發文：「相信拜登政府明白，若沒有給加拿大政府辯護的機會就蠻橫地取消工程，對重建雙方的盟友關係沒有幫助。」

原先預計Keystone XL輸油管計畫將斥資80億元，每日達到83萬桶原油的運輸量，管線全長1210哩；目前大多北部管線都已完成，只剩內布拉斯加州的幾個主要缺口。