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川普被最後打臉 電廠空污放寬政策 上訴院推翻

記者張聲肇╱綜合19日電
聯邦上訴法院19日裁定，川普政府放寬發電廠空氣污染規定的政策「誤解法律」，得予推翻。圖為西維吉尼亞州一座煤碳發電廠冒出濃煙。(美聯社)
聯邦上訴法院19日裁定，川普政府放寬發電廠空氣污染規定的政策「誤解法律」，得予推翻。圖為西維吉尼亞州一座煤碳發電廠冒出濃煙。(美聯社)

華盛頓特區聯邦上訴法院19日裁定，川普總統放寬發電廠空氣污染規定的政策「誤解法律」，得予推翻。

上訴法院縱無政治目的，在川普臨下台的前一天，對他的政策打一巴掌，讓他四年執政的績效，又多了一項「於法不合」的紀錄。

此裁決給拜登政府翻轉川普政府的環保政策，多了一個法律基礎。新政府可以嚴格要求發電廠，空汙排放量不得超出某些標準。

環保署發言人布洛克(Molly Block)替舊政策辯護說，放寬排放的規定「很受支持」，美國亟需安定的「法規環境」，上訴法院這樣裁決，會替國家帶來「更多的不確定感。」

環保團體卻額手稱慶。上訴法院挑戰川普政府的環境保衛基金會律師勒維坦(Ben Levitan)說，「今天的裁決，是新總統就職日的完美賀禮。」「川普政府想用不乾不淨的手法，拿掉常識對發電廠空汙排放的限制，法院裁決確認，這是違法的。」

勒維坦：「從此，我們可以專心做好更重要的工作，保護美國國民，不受氣候變遷之害，創造乾淨能源的就業機會。」

川普執政期間，環保署一連放寬十幾項公衛及環保規定，理由是，基於共和黨的法令鬆綁理念，沒必要、增加企業負擔的法規，都應廢止。

川普2016年競選口號之一就是「振興煤礦業」，故意和歐巴馬的乾淨能源政策唱反調。上任後，說到做到，廢止歐巴馬政府限制電廠空汙排放的規定。反對放寬排放法規的人說，川普的「縱容」政策，會讓美國的燃煤發電廠增加20%廢氣排放。

環境美國組織全球暖化解決之道專案領導人麥金錫(Andrea McGimsey)說，隨著川普離職，希望他的災難性政策也離開美國，法院的裁定可以反映太陽能、風力發電等循環能源的「光明前程。」

眾院氣候危機特別小組召集人卡斯特(Kathy Castor)說，看來「我們提早一天迎來了乾淨能源的新時代。」

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